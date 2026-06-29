La Justicia mendocina evalúa reabrir la causa por abuso sexual contra los dos rugbiers franceses

La causa por la que estuvieron detenidos Hugo Auradou y Oscar Jegou, los dos jugadores de la selección francesa de rugby acusados de abuso sexual a una mujer en Mendoza , podría volver a abrirse por intervención de la Suprema Corte de Justicia de dicha provincia.

Los jueces Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llaster evaluarán si reabren la investigación contra los franceses, en una audiencia a celebrarse este miércoles 1 de julio a las 9.

La nueva audiencia contará con la presencia de todas las partes de manera virtual: la denunciante, los acusados y sus representantes legales. Allí los magistrados deberán escuchar los argumentos de todas las partes para tomar una decisión sobre el caso que paralizó a la provincia de Mendoza en 2024.

Auradou y Jegou fueron denunciados por una mujer presuntos hechos de abuso sexual ocurridos en un cuarto de hotel luego de un partido contra la Selección Argentina de rugby en julio de 2024.

Los rugbiers estuvieron primero detenidos en una comisaría, luego se les concedió el beneficio del arresto domiciliario en la provincia, en agosto de 2024 se les autorizó regresar a Francia y en diciembre de ese año la jueza Eleonora Arenas los sobreseyó al entender que no hubo delito.

Pero un recurso de casación presentado por la abogada de la denunciante, Natacha Romano , llevó ahora el caso al máximo tribunal mendocino.

En la previa a que se expida el máximo tribunal provincial, Romano explicó a Clarín que "lo que se persigue con esta impugnación extraordinaria es que, oportunamente, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza aplique correctamente la ley, revoque el sobreseimiento, lo deje sin efecto y ordene continuar la investigación con la prueba pendiente de producción".

Además, remarcó que buscan la remoción de los fiscales involucrados en la causa : el fiscal Darío Nora y la jefa de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Identidad Sexual, Daniela Chaler.

Por otro lado, la abogada querellante habló de cómo atraviesa sus días su defendida. "Está destrozada, jamás se recuperó, ha sumado 30 kilogramos desde aquel momento y se encuentra con tratamiento psiquiátrico sostenido" , dijo.

La jueza Eleonora Arenas , que los sobreseyó en diciembre de 2024 al entender que no hubo delito, le había dado la razón a la defensa de los franceses, efectuada por Rafael Cúneo Libarona y Germán Hnatow, la que mantiene que no hubo delito porque las relaciones sexuales entre la mujer y los jugadores fueron consentidas y sin violencia.

Fuente: Clarín