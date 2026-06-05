Una caída de 50 metros y graves golpes en la cabeza: se supo cómo fue la muerte de los escaladores en el glaciar Vinciguerra

A menos de una semana de la muerte de un guía de montaña fueguino y una turista uruguaya en el cerro Vinciguerra, la autopsia preliminar determinó que los jóvenes murieron por las graves heridas que sufrieron, principalmente en sus cabezas, al caer por una escarpada ladera de unos 50 metros mientras escalaban la cumbre más alta de Tierra del Fuego.

Según fuentes de la investigación, Emiliano Feidas, de 33 años, y la uruguaya Abril Melina Marino Pereira, de 25, habían iniciado su expedición el lunes 1 de junio y el ascenso lo hacían con la modalidad de encordada, la más segura para este tipo de prácticas de aventura.

Al menos, así los hallaron muertos y atados a una cuerda elástica de escalada a la 1:15 de la madrugada del martes por los expertos en rescates de la Comisión de Auxilio de Ushuaia.

Tras el complejo operativo de rescate y bajada de los cuerpos a la ciudad, para que la investigación del fiscal Nicolás Arias pudiera echar luz sobre qué pasó con los escaladores, los cadáveres fueron sometidos a una autopsia en la morgue judicial que opera en Ushuaia.

En ese marco, los primeros estudios forenses conocidos este viernes revelaron que tanto Feidas como Marino Pereira había sufrido "graves traumatismos encefalocraneanos y múltiples lesiones compatibles con un fuerte impacto".

Los investigadores intentan con esos datos reconstruir los últimos momentos de la travesía que provocaron la muerte de ambos, dado que sus cuerpos fueron hallados, atados con la cuerda de seguridad que los unía, bajo un desnivel de 50 metros.

Los cadáveres de los jóvenes, según lo informado por Defensa Civil, fueron localizados en una zona de difícil acceso, con pronunciadas pendientes que el último lunes estaban cubiertas de nieve y con mucha formación de hielo entre las rocas, lo que pudo hacía más resbaladizo al terreno.

Cristian Alvarez, el director de Defensa Civil de Ushuaia, había dicho a radio 93.1 que al parecer los escaladores "habrían sufrido una caída mientras realizaban una travesía " sobre el glaciar. Y, como conocía al guía, lamentó su deceso y resaltó que se trataba de "personas con experiencia y equipamiento adecuado".

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De todas formas, el funcionario que también integra los equipos de rescate de la comisión de auxilio local apuntó que " la actividad de montaña siempre implica riesgos" .

En tanto, el fiscal Arias pidió que se realicen distintas pericias para esclarecer cómo se produjo la caída, como croquis del lugar, análisis de fotografías, últimos registros de los pasos del guía, y los resultados de las evaluaciones criminalísticas realizadas en la escena.

La investigación arrancó desde que la madre del guía Emiliano Feidas presentó una denuncia la noche del lunes tras perder contacto con el muchacho que había iniciado la travesía temprano ese mismo día.

Al no regresar y no lograr una comunicación directa con él, la mujer dio el alerta y la Comisión de Auxilio de Ushuaia inició una búsqueda en forma inmediata que en cuestión de horas permitió localizar a la pareja de escaladores. Los cadáveres feuron hallados a la 1:15 del martes.

Ese día los equipos trabajaron hasta pasadas las 15 para poder hacer el descenso de los cuerpos y entregarlos a la justicia que ya tenía abierta la investigación para determinar la causa de la caída.

La muerte de Feidas generó gran conmoción en el ambiente del montañismo en Ushuaia, donde era muy conocido y apreciado por sus cualidades humanas. Es que además de ser un joven muy sociable, tocaba la batería en una banda local y era aficionado a la fotografía.

Fuente: Clarín