Un subcomisario se defendió de un robo a los tiros en La Matanza: abatió a un menor con antecedentes y otro se suicidó tras quedar herido

Otro violento episodio de robo y muerte tuvo lugar en La Matanza, donde un policía abatió a un menor de edad con antecedentes luego de repeler un intento de robo cuando estaba por salir de su casa junto a su pareja y sus hijos. Otro delincuente resultó herido y terminó suicidándose luego de recibir un disparo en la espalda. Dos, escaparon y son buscados por la Policía.

El intento de robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Y muestran el momento de suma tensión y violencia que se vivió sobre la calle Rincón al 4800, en La Tablada, La Matanza.

Fuentes policiales confirmaron que el enfrentamiento armado se produjo a las 7.10 de este jueves, cuando el subcomisario Walter Pacheco , de 47 años estaba a punto de salir con la camioneta junto con sus hijos y su mujer, cuando fue emboscado por un Peugeot 208 que tenía pedido de captura .

Pacheco ya estaba al volante y sus hijos dentro de la camioneta Volkswagen Amarok, cuando el Peugeot 208 blanco le cruzó el paso. La mujer, que estaba a punto de subir a la camioneta quedó atrapada por tres de los delincuentes que bajaron armados para hacerse de la camioneta. Había un cuarto integrante que manejaba el Peugeot.

Entre los gritos de amedrentamiento, Pacheco no dudó y repelió el ataque a los tiros , con su arma reglamentaria. Dos de los delincuentes intentaron volver para el Peugeot y Tobías Robles (16) fue alcanzado por uno de los disparos del policía. Le dio en el abdomen.

Hubo un tercero que pretendió escapar pasando por al lado del subcomisario, Tobías Valdez de 19 años . Y es el que recibió un tiro en la espalda con salida por el abdomen.

Mal herido, cayó y terminó suicidándose con un disparo en la cara. Presumen que se le disparó su propia arma cuando cayó sobre la vereda. También tenía antecedentes por robo agravado.

Robles fue trasladado mal herido de urgencia al Hospital Balestrini, pero producto del disparo murió horas más tarde. Luego se sabría que contaba con antecedentes penales por un homicidio en ocasión de robo ocurrió en 2022.

Dos integrantes de la banda lograron escapar y son buscados por la Policía, luego de encontrar abandonado el Peugeot 208 en el barrio de Villegas . El auto, tenía pedido de captura: lo habían robado el miércoles en Laferrere.

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, investiga el caso y dispuso que la Policía Federal tome intervención en las pericias ya que Pacheco corresponde a la Policía Bonaerense.

Por lo pronto, no hubo ninguna acción contra el agente policial ya que se considera que actuó en defensa propia.

Fuente: Clarín