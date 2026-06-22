Un pueblo de 263 habitantes busca vecinos: ofrece ayuda económica para la mudanza y una vida tranquila entre montañas

Un pueblo de Italia que tiene solo 263 habitantes busca nuevos vecinos para vivir entre montañas y ofrece una importante ayuda económica para mudarse. Se trata de Luserna , ubicado en la región de Trentino-Alto Adigio , al norte del país.

La iniciativa nació como respuesta a la despoblación que sufre este lugar desde hace varios años. Luserna forma parte del programa “Revitalización de áreas geográficas en riesgo de abandono” , lanzada por Provincia Autónoma de Trento.

Por esa razón, ofrecen hasta 100.000 euros entre la adquisición y remodelación de la casa . Este momento contempla subsidios para la compra y renovación de viviendas vacías o abandonadas.

El programa al que forma parte Luserna ofrece ayudas económicas a quienes decidan establecerse en esta localidad . Además, el pueblo ofrece un estilo de vida diferente al de las grandes ciudades.

Se encuentra rodeado de bosques , senderos y paisajes de montaña , ideal para quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y una vida en comunidad pequeña.

Uno de los rasgos más llamativos de Luserna es que conserva el cimbro , una lengua de origen germánico que llegó durante la Edad Media y que hoy es considerada un patrimonio cultural único.

Gracias a los esfuerzos de la comunidad, esta lengua minoritaria logró sobrevivir durante siglos pese a estar rodeada por regiones donde predominan otras tradiciones lingüísticas.

Además de su riqueza cultural, cuenta con atractivos históricos vinculados a la Primera Guerra Mundial , museos dedicados a la cultura cimbra y numerosas actividades al aire libre durante todo el año.

Con apenas 263 habitantes y una identidad única dentro de Italia, Luserna se convirtió en uno de los símbolos de la lucha contra la despoblación en las zonas rurales de los Alpes.

Fuente: TN