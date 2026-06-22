Horror en Santa Fe: un nene de 10 años salió a pedir ayuda luego de que su padrastro mató a su mamá

Un niño de 10 años fue quien alertó a la Policía sobre el crimen de su madre en la ciudad de Santa Fe. Según consta en las actuaciones policiales, el menor se acercó junto a un primo a los efectivos que habían llegado al lugar tras un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego y les contó que su padrastro le había disparado a su mamá y luego se había quitado la vida.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en un departamento ubicado sobre la calle Venezuela al 10400 , en el norte de la capital provincial.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae , cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron al niño identificado como N.R. junto a su primo X.S. Allí, el menor relató que su padrastro había atacado a su madre con un arma de fuego y posteriormente se había suicidado.

Ante esa situación, los efectivos ingresaron de inmediato a la vivienda señalada. En el interior hallaron los cuerpos de una mujer y de un hombre sin vida. Junto al cadáver del hombre encontraron una pistola Bersa calibre .380 .

Minutos después arribó personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que confirmó la muerte de ambas personas.

Las víctimas fueron identificadas como Yanel Agustina Muga , de 29 años, y Jonatan Rafael Vázquez , de 32.

Por disposición de la fiscal de turno, María Laura Monsenferro , se convocó al Gabinete de Femicidios y a peritos de la Policía de Investigaciones para trabajar en la escena. Los especialistas secuestraron el arma hallada junto al cuerpo del hombre y realizaron las pericias correspondientes.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae , la causa fue caratulada provisoriamente como femicidio seguido de suicidio por el uso de arma de fuego.

En cuanto a los dos menores que se encontraban en el lugar , la fiscal dispuso que fueran asistidos y posteriormente entregados a un familiar directo. Tras ser examinados por Medicina Legal, quedaron al cuidado de su abuela .

La investigación continúa para determinar con precisión la dinámica del hecho, aunque las primeras actuaciones apuntan a que el hombre habría asesinado a la mujer y luego se quitó la vida dentro de la vivienda.

Según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, entre el 1° de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron 83 femicidios en la Argentina , además de ocho femicidios vinculados, cuatro instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios/transfemicidios. El relevamiento también advirtió que se produjo una víctima letal de violencia de género cada 35 horas .

Fuente: Infobae