Un nene de 7 años murió tras haber sido internado con golpes en la cabeza y en el cuerpo: detuvieron a su madre y al padrastro

La localidad formoseña de Clorinda no sale de la conmoción tras la muerte de Neithan Martínez , un nene de siete años que se encontraba internado desde hace más de seis meses en grave estado.

En ese contexto, la Justicia investiga un caso de maltrato infantil y en las últimas horas detuvieron a la madre y al padrastro de la víctima.

Neithan había ingresado a la guardia del Hospital de la Madre y el Niño el 19 de febrero pasado con un traumatismo craneoencefálico grave y otras lesiones internas.

Al ser consultada por los médicos, su mamá, Milena Martínez , dijo que se había caído mientras jugaba con sus hermanos en una cama cucheta.

Tras la muerte del nene, sin embargo, el resultado de la autopsia y las pruebas reunidas dejaron en jaque su versión.

Desde un principio de la investigación, las inconsistencias en el relato de la madre la pusieron en la mira de la Justicia y las sospechas derivaron en un allanamiento en la casa familiar.

Así constataron que no existía la cama cucheta de la que había hablado la acusada para explicar las heridas de su hijo.

Por otro lado, los investigadores encontraron manchas de sangre con aparentes intentos de limpieza , un dato que alejó todavía más la posiblidad de un accidente.

Pero el hallazgo tal vez más importante en la causa fue el de un escurridor con un hierro en uno de sus extremos .

De acuerdo con las pericias realizadas por Criminalística, ese elemento presenta compatibilidad con las lesiones que sufrió Neithan y fue incorporado al expediente como la posible arma homicida.

Es decir, la principal hipótesis hasta el momento sostiene que la víctima fue atacada a golpes con ese palo.

En un comienzo se investigó el caso como lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar y encubrimiento, pero después fue recaratulada la causa a homicidio en grado de tentativa y encubrimiento agravado.

Tras la muerte de Neithan, la calificación cambió una vez más. Ahora, el expediente fue caratulado como homicidio agravado por el vínculo y encubrimiento.

Las autoridades esperan el resultado de la autopsia para confirmar la causa de la muerte de la víctima.

Fuente: TN