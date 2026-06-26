Crisis en Blender: Tomás Rebord denunció que despidieron a todo su equipo sin aviso y la empresa respondió

La crisis que atraviesa el canal de streaming Blender escaló este viernes con las primeras declaraciones públicas de dos de sus principales figuras, cuando Tomás Rebord y Manu Jove contaron que el día anterior la empresa echó a todos los productores de su programa Hay Algo Ahí . Y Clarín pudo saber que esos despidos ocurrieron en el marco de fuertes medidas de seguridad en el edificio del canal.

De hecho, las autoridades del canal les avisaron este jueves a la tarde a los empleados que estaban despedidos, lo cual provocó que no saliera al aire el programa de Rebord -quien está de vacaciones en Estados Unidos, por el Mundial-. Tampoco se hizo el programa siguiente al de Rebord, de José María Listorti, ya que el conflicto se expandió a toda la programación de Blender.

Rebord cuestionó duramente a las autoridades de la empresa y aseguró que interpreta la decisión como "un superataque" contra su programa . Horas más tarde, Manu Jove también manifestó su preocupación y advirtió que no hay certezas sobre la continuidad del ciclo.

Mientras tanto, Blender difundió un comunicado en el que defendió su decisión . La empresa aseguró que "honra sus compromisos" con más de 100 trabajadores y atribuyó el conflicto a "un grupo reducido de personas" que, según sostuvo, intentó "condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión" durante una negociación salarial.

Los trabajadores, en cambio, afirmaron en un comunicado que fueron despedidos "al menos 10 compañeros" después de reclamar el cumplimiento de acuerdos salariales asumidos a principios de 2026. Y reclamaron su reincorporación inmediata.

La crisis sacudió a uno de los principales canales de streaming de la Argentina. Blender se consolidó en los últimos años entre las señales de mayor audiencia del país y en 2025 ocupó el tercer lugar en cantidad de visualizaciones, detrás de Luzu y Olga, según el Índice de Métricas de la consultora En Directo Stream.

El conflicto estalló pocos días después de que el Gobierno porteño preadjudicó el Canal de la Ciudad a Cale Group, la empresa del propietario de Blender, Augusto Marini, también dueño del canal de streaming Carajo (éste último en sociedad con Daniel Parisini, alias Gordo Dan).

Rebord, que se encuentra de vacaciones en Estados Unidos por el Mundial, aseguró que la decisión de despedir a todo el equipo de producción de Hay Algo Ahí lo tomó por sorpresa. El conductor contó que durante toda la jornada intentó comunicarse con las autoridades del canal para conocer los motivos de la medida, pero aseguró que no obtuvo respuestas.

"Ayer, Blender, el medio en el que trabajo hace tres años, decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, a toda mi producción", comenzó Rebord.

Y agregó: "Durante todo el día de ayer intenté comunicarme con las autoridades del canal tratando de tener algún tipo de explicación o establecer algún tipo de negociación y no recibí respuesta; ni siquiera me atendieron. A mí no me queda otra que interpretar esto como un superataque a mi persona, al programa y a los compañeros".

Rebord afirmó que la decisión compromete la continuidad de Hay Algo Ahí , uno de los programas más vistos de Blender. "Las personas que hacen Hay Algo Ahí son miembros constitutivos de la esencia del producto. No hay programa sin ellos. No logro entender qué es lo que el medio pretende que suceda haciendo un programa sin gente ; no se puede hacer".

También cuestionó la manera en que se realizaron las desvinculaciones. "Todos los medios negocian. Todos los medios pueden tener una negociación salarial que se complica un poco, pero esto es otra cosa. Una decisión de rajar a todo un equipo de trabajo con gente de seguridad en el canal... Yo no estoy logrando entender qué está pasando", planteó Rebord.

Y añadió: "No voy a dejar a ninguno de mis compañeros tirados. Son mis amigos, son mis amigas. Lo único que voy a decir públicamente, porque creo que corresponde, es que no se negocia sobre la dignidad de las personas".

Ante la situación, anunció además que volverá a poner en marcha Agob, el sistema de financiamiento colectivo que utilizó en proyectos anteriores, para ayudar económicamente a los trabajadores despedidos. "Vamos a volver a lanzar el sistema Agob con un objetivo bastante menos feliz, pero no por eso menos necesario: bancar la parada de los compañeros que se están quedando ahora sin laburo".

Sobre el final de su mensaje, dejó abierta la incertidumbre sobre el futuro del programa. "No terminamos de entender si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, si la decisión es levantar todo el programa o si la decisión es levantar el medio y hacer otra cosa", concluyó Rebord.

Manu Jove, otro de los integrantes de Hay Algo Ahí , también se pronunció sobre el conflicto y marcó distancia con la conducción de la empresa.

"Formo parte de Blender incluso antes de su existencia como medio, cuando era apenas un proyecto de un grupo de amigos. Dejó de ser eso, a nivel gerencial, hace bastante tiempo", escribió en su cuenta de X (exTwitter).

Luego cuestionó las desvinculaciones. " Me duele profundamente que hayan despedido con violencia a compañeros que quiero mucho y que son además grandes y talentosos trabajadores".

Y planteó una definición que incrementó las dudas sobre el futuro del programa: "A esta hora no hay certezas sobre la continuidad de Hay Algo Ahí , espacio que desarmaron casi por completo. Es un programa que amamos hacer y que enorgullece a cada uno de sus integrantes, como espero que se perciba del otro lado. Por lo tanto, la bronca y la tristeza se mezclan también con incertidumbre".

Tras la repercusión que generó el conflicto, Blender difundió un comunicado en el que defendió su posición.

"BLENDER es una empresa que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones", afirmó.

Además sostuvo que "un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía , intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes".

La empresa concluyó que continuará "invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día el mejor contenido a su comunidad".

En paralelo, los trabajadores difundieron un comunicado en el que sostuvieron que "la empresa anunció el despido de al menos 10 compañeros".

Según señalaron, "el motivo no fue comunicado formalmente, pero ocurrió después de un pedido de cumplimiento de acuerdos salariales asumidos a principios del 2026".

También reclamaron "la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos" . Y manifestaron su intención de "volver a trabajar y salir al aire con normalidad lo más pronto posible".

El conflicto permanece abierto. Rebord y Jove expresaron públicamente su respaldo a los trabajadores despedidos y pusieron en duda la continuidad de Hay Algo Ahí; la empresa ratificó su decisión y defendió su accionar; mientras los empleados reclamaron la reincorporación de los desvinculados.

El próximo paso dependerá de si las partes logran retomar una negociación que permita descomprimir una crisis que, por primera vez, quedó expuesta ante la audiencia de uno de los canales de streaming más importantes del país.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín