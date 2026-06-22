Un ministro clave de Kicillof dijo sobre Insaurralde: “Si existe delito, la Justicia tendrá que sancionarlo”

LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof toma distancia del exjefe de Gabinete bonarense Martín Insaurralde , investigado por presunto enriquecimiento ilícito y en medio de un nuevo escándalo desde que LA NACION publicó, este fin de semana, videos de su exmujer Jesica Cirio mostrando fajos con miles de dólares escondidos en la casa que habitaron juntos que le pertenecerían a él.

“Es un tema de la Justicia. La Justicia va a determinar el origen de los fondos. “ En caso de que exista delito, es la Justicia la que tendrá que sancionarlo” , dijo esta mañana el actual ministro de Gobierno de la provincia Carlos Bianco, en diálogo con la prensa, en la gobernación.

Insaurralde fue jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires entre 2021 y 2023 (sucedió a Bianco en la Jefatura de Gabinete). Dejó el cargo después de que trascendieron imágenes de él en un yate, en el Mediterráneo, con Sofía Clerici, otra modelo.

Exintendente de Lomas de Zamora, Insaurralde jugó en la interna para Máximo Kirchner. Y fue por ese vínculo que llegó a la jefatura de Gabinete de la provincia, tras la derrota electoral en 2021.

El exintendente posicionó además a Federico Otermin como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó entre 2019 y 2023. Otermin es hoy intendente de Lomas de Zamora.

Kicillof, en tanto, no habló en público tras la aparición de los nuevos videos, este sábado.

El gobernador evita confrontar públicamente con sus antiguos socios de La Cámpora, que le recriminan la falta de respaldo público a la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por corrupción y presa en su departamento.

Kicillof mantiene, no obstante, un vínculo institucional fluido con Otermín, por su condición de actual intendente.

En tanto, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella , incorporará a la investigación sobre el patrimonio de Insaurralde los videos del vestidor con fajos de dólares, que habrían sido grabados en 2023, luego de la separación del exjefe de Gabinete.

Insaurralde es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Fuente: La Nación