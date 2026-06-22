Qué pasa ahora: paso a paso, cómo se elige al próximo primer ministro de Gran Bretaña

LONDRES.– La dimisión del primer ministro británico , Keir Starmer, abre un nuevo capítulo de inestabilidad política en el Reino Unido, que se encamina a tener su séptimo líder en apenas una década . El propio Starmer confirmó que permanecerá en el cargo hasta que el Partido Laborista elija a su sucesor , en un intento de garantizar una transición ordenada antes de que el Parlamento retome sus sesiones en septiembre. Durante ese período, continuará con sus funciones habituales, incluidas las audiencias semanales con el monarca, en un contexto político marcado por la incertidumbre.

La decisión del líder laborista se produjo tras una serie de reveses políticos, entre ellos la reciente victoria de Andy Burnham en una elección parlamentaria parcial , que aceleró los tiempos internos del partido. Burnham, exalcalde del Gran Manchester y figura de peso dentro del laborismo, ya anunció que se postulará para liderar la fuerza , mientras que el exsecretario de Salud Wes Streeting , considerado su principal rival , decidió respaldarlo , lo que allana su camino hacia el liderazgo y aumenta las posibilidades de una proclamación sin competencia interna .

A su vez, la oposición aprovechó el anuncio para intensificar la presión sobre el gobierno. El líder de Reform UK , Nigel Farage, reclamó la convocatoria a elecciones generales y lanzó duras críticas contra el laborismo , mientras que los conservadores rechazaron esa posibilidad al considerar que no es necesaria.

Desde distintos sectores políticos, en tanto, se multiplicaron las reacciones: algunos destacaron el legado de Starmer, otros cuestionaron su gestión y también surgieron advertencias sobre el desgaste institucional provocado por la seguidilla de cambios de liderazgo en los últimos años.

Reform demands a general election to fix broken Britain. pic.twitter.com/8YsAtTr2oB

El proceso de sucesión se da además en un contexto de creciente malestar social por el costo de vida y la percepción de falta de respuestas estructurales , un factor que distintos dirigentes opositores señalaron como clave para explicar la pérdida de apoyo al oficialismo. En ese escenario, el próximo líder laborista no solo deberá consolidar su liderazgo interno, sino también reconstruir la confianza del electorado de cara a los próximos desafíos políticos.

Estas son las claves para entender el proceso de sucesión en el Partido Laborista británico.

Para postularse como líder del Partido Laborista, los candidatos deben ser miembros del Parlamento y contar con el respaldo de al menos el 20% de los legisladores laboristas . Con una bancada de 403 escaños , esto implica reunir el apoyo de al menos 81 diputados , incluido el propio candidato.

Además, deben alcanzar determinados niveles de apoyo entre las organizaciones de base del partido y entidades afiliadas, como los sindicatos, lo que busca garantizar una representación amplia dentro de la estructura partidaria.

Si más de un candidato logra cumplir con los requisitos , la definición se realiza mediante una votación en la que participan todos los miembros y afiliados del Partido Laborista . Este sistema otorga un peso significativo a la militancia y a las bases del partido.

El candidato que resulte ganador se convierte automáticamente en líder del partido y, por extensión, en primer ministro de Gran Bretaña, sin necesidad de una elección general inmediata.

El calendario será fijado por el Comité Ejecutivo Nacional del partido, aunque Starmer adelantó que las nominaciones se abrirán el 9 de julio y se cerrarán antes del receso parlamentario, previsto para el 16 de julio .

En caso de haber competencia, el proceso completo debería concluir antes del 1 de septiembre , fecha en la que el Parlamento retomará sus sesiones, con el objetivo de evitar un vacío de poder prolongado.

Si al cierre del plazo de nominaciones solo se presenta un candidato —un escenario posible dado el respaldo que ya acumula Andy Burnham —, este podría ser proclamado líder sin necesidad de una votación interna , acelerando significativamente la transición.

Hasta que se confirme ese resultado, Starmer continuará ejerciendo como primer ministro y supervisando el traspaso de mando.

Fuente: La Nación