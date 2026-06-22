Un maestro de Misiones fue detenido por tener en su computadora fotos de abuso sexual infantil

Un maestro de 28 años que daba clases en una escuela primaria de Misiones fue detenido tras haber sido acusado de tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI) .

El arresto se produjo tras una alerta internacional que terminó con un allanamiento en su casa en San Ignacio. Investigan si el material fue distribuido en redes sociales y páginas de contenido para adultos.

La causa se inició a partir de reportes enviados por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, un organismo que recibe y canaliza alertas sobre posibles casos de explotación sexual de menores en plataformas digitales.

La información fue remitida al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad , que realizó un análisis preliminar y derivó el caso a la jurisdicción de Misiones.

Según fuentes judiciales, los reportes internacionales advertían sobre el presunto almacenamiento de archivos ilegales en servicios digitales asociados a un usuario de San Ignacio.

Entre los diez archivos reportados había imágenes de menores de edad de Misiones y una fotografía que habría sido modificada con inteligencia artificial, lo que llevó a profundizar la investigación.

Con estos datos, la Fiscalía de Instrucción especializada en Ciberdelitos y el Juzgado de Instrucción N° 2 de Jardín América ordenaron un allanamiento en el domicilio del sospechoso.

Durante el operativo, los policías secuestraron tres pendrives, una computadora portátil y un teléfono celular . Los dispositivos serán sometidos a pericias informáticas forenses para determinar su contenido y su posible vinculación con los hechos investigados.

El detenido fue identificado como Marcos Jeremías A. , de 28 años, quien se desempeñaba como docente de tercer grado en la Escuela Provincial N° 15 de San Ignacio . Por orden del juez interviniente, quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

La causa sigue en manos de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y el Juzgado de Instrucción N° 2 de Jardín América , con la asistencia técnica de la SAIC y la colaboración de la Policía de Misiones.

Fuente: TN