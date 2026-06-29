Un gremio estatal acusó a Adorni de incorporar a 249 personas y exige detalles sobre funciones y salarios

A través de una carta dirigida a Diego Santilli, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitó detalles sobre los roles de 249 personas que habrían sido designadas en la órbita de la Jefatura de Gabinete y en la Secretaría de Comunicación y Medios durante la administración de Manuel Adorni .

En su presentación, el gremio estatal precisa que entre los 249 presuntos nombramientos habría cuatro choferes, 52 asesores, 19 cargos directivos y hasta una arquitecta.

“Todas las dependencias bajo la autoridad de Adorni se encuentran saturadas de personal con sueldos que en todos los casos superan los 2 millones de pesos, no tienen experiencia y su presencia no resulta necesaria”, dijo Rodolfo Aguiar , jefe nacional de ATE y el firmante de la carta con pedidos a Santilli, el sucesor de Adorni en la Jefatura de Gabinete.

Durante su gestión, Karina Milei aumentó en 2025 el presupuesto de la Secretaría de Comunicación y Medios,que hasta entonces dirigía Adorni, en un 46,4%, superando los $30.000 millones anuales, según informó ATE.

Mediante un comunicado, Aguiar aseguró que Adorni nombró a “familiares, amigos y allegados”. Sin embargo, ante la consulta de LA NACION , el dirigente sindical evitó dar un nombre propio. “Desde que asumió funciones, no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad. Entre la familia, amistades y allegados, suman cientos que se encuentran percibiendo un salario sin ninguna contraprestación de servicios”, apuntó el dirigente.

En la carta que Aguiar le envió hoy a Santilli, solicita que se informe sobre la cantidad de personas que se incorporaron al Estado durante la gestión de Adorni; que se precisen las áreas a las que fueron destinados y si cumplían asistencia diaria, y que se dé cuenta de sus roles y remuneraciones.

La reacción de ATE forma parte de su estrategia de confrontación con la administración de Milei desde que el Gobierno desplegó su política de recortes y ajuste salarial. Hace dos semanas, en el marco de la paritaria del sector público , en la que el Estado oficia como empleador, ATE firmó el aumento en disidencia para desmarcarse de UPCN, el otro gremio estatal que es mayoritario en la administración pública nacional.

Fuente: La Nación