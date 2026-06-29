Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta de crédito a Adorni para que se comprara un monitor de videojuegos

Laura Schiuma, empleada de la Casa Rosada, declaró hoy ante la Justicia y confirmó que puso su tarjeta de crédito para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni comprara un monitor para videojuegos. Explicó que, luego, el exfuncionario le dio el dinero en efectivo.

Schiuma declaró hoy ante funcionarios judiciales de la fiscalía de Gerardo Pollicita y contó cómo fue la operación, que fue revelada la semana pasada por LA NACION .

Los investigadores creen que Adorni buscaba no aparecer como titular del gasto. Al momento de esa compra, el sueldo mensual de Adorni era de 3,5 millones de pesos . El monitor gamer costó $2.184.999,05 . Y con el mismo sistema -con tarjetas de otro funcionario- el mismo mes Adorni compró dos proyectores que le costaron $1.831.795 cada uno .

El monitor gamer fue adquirido el 19 de agosto pasado . Quedó registrado en Mercado Libre como pagado con la tarjeta cuya titular es Schiuma , directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, precisaron las fuentes.

Shiuma había sido ascendida en 2024 , siempre dentro de la estructura que respondía a Adorni. Antes, su cargo fue de coordinadora de Planificación de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de la misma subsecretaría.

En los tribunales de Comodoro Py, la mujer contó que, tras la operación, Adorni le devolvió esa suma de dinero en efectivo, relataron fuentes judiciales.

La Justicia investiga otra operación similar. La adquisición de dos proyectores para videojuegos. Esos aparatos aparecen como pagados el 13 de agosto de 2025 con dos tarjetas diferentes , cuyo titular, en los dos casos, es Luis Enrique Aluju , que al momento de la compra era coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, según la resolución de designación publicada en el Boletín Oficial.

Los proyectores, según las constancias, son marca Epson para videojuegos Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV .

En cuanto al monitor que adquirió Schiuma , es un Gamer 27 Samsung Odyssey Oled G8 4k 240hz Apps Xbox.

Tanto Aluju como Schiuma figuran como nombrados con cargos transitorios , no como parte de la planta permanente del Estado.

La Justicia tiene constancias, además, de otra compra que Adorni hizo a través de una funcionaria pública que se desempeñaba a sus órdenes.

El 2 de junio del año pasado, Gisela Kocsis pagó en efectivo $8.183.383 pesos en un local de sommiers y ropa blanca .

La compra era para la casa que los Adorni habían adquirido a fines de 2024 en el country Indio Cua. Según los investigadores, en esa época el funcionario estaba equipando su residencia de fin de semana.

La factura a nombre de Kocsis fue encontrada en el teléfono de Matías Tabar , el contratista que se encargó de la remodelación de esa casa del jefe de Gabinete. El celular de Tabar sigue bajo análisis en la fiscalía de Gerardo Pollicita , que tiene delegada la investigación del patrimonio de Adorni.

En ese teléfono no solo hay datos sobre los gastos del funcionario; también encontraron mensajes en los que el jefe de Gabinete invita a Tabar a coordinar lo que iba a declarar en la Justicia, según supo LA NACION de fuentes del caso.

Todo indica que Tabar no aceptó. Su testimonio complicó como ningún otro a Adorni porque reveló que solo en la remodelación de Indio Cua el funcionario y su mujer gastaron 245.929 dólares en efectivo.

Fuente: La Nación