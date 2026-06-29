El cordobés Lucas Trejo permanece sedado en Venezuela tras la tragedia: Sacó escombro por escombro para encontrar a su familia

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La familia del futbolista cordobés Lucas Trejo atraviesa horas de enorme dolor después de que su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos, Aarón y Ainhoa, fueran encontrados muertos entre los escombros del edificio donde vivían en La Guaira, Venezuela.

El jugador de Deportivo La Guaira no estaba en el lugar cuando ocurrió el derrumbe. Según se informó, se encontraba concentrado en la capital venezolana junto a su equipo, ya que debía disputar un partido por la copa local ante Deportivo Miranda en el estadio Brígido Iriarte.

Karen, hermana del futbolista, habló con Noticiero Doce y contó que la familia debió reorganizar el viaje a Venezuela por el estado de salud de su papá. En un primer momento estaba previsto que él viajara el viernes, pero la situación cambió tras la confirmación de la peor noticia.

“Mi papá iba a viajar el viernes para Venezuela, pero cuando se conoció la triste noticia cambiaron los planes”, relató. Además, explicó que el hombre había sufrido el año pasado una parálisis facial y que el sábado, en medio de la angustia, tuvo un pico de estrés.

“Él obviamente quiere ir a abrazar a su hijo, pero el día sábado con toda la situación tuvo un pico de estrés. Lo tuvimos que llevar al médico, lo inyectaron, está bien pero no está en condiciones ni para agarrar un celular ni mucho menos para viajar”, señaló.

Por ese motivo, como familia resolvieron que no viaje. “Se pudieron cambiar los pasajes para que viaje mi hermano y un primo. Ellos dos van a viajar este lunes a la noche”, detalló Karen.

La hermana de Trejo también contó que en los últimos días tuvieron muy poco contacto directo con el futbolista. “Hablamos una sola vez con Lucas en estos días. Lucas nunca pudo tener su teléfono porque estuvo sacando escombro por escombro y no pudimos hablar con él”, afirmó.

Según explicó, el único vínculo que mantenían era a través de una amiga de Lucas y de su familia en Venezuela. También se había creado un grupo con compañeros de fútbol y amigos del jugador para seguir de cerca la búsqueda. “Justo ese día estaban buscando las maquinarias y en el mismo grupo nos informan que encontraron los tres cuerpos”, recordó Karen.

La noticia llegó en medio de una campaña para juntar dinero y poder viajar. “Fue en el momento en que estábamos con campañas para conseguir plata. La mamá de Lucas también quería viajar y la mamá de mi cuñada también, y explotó todo en plena recaudación”, expresó.

En medio del dolor, la familia remarcó la necesidad de que el defensor esté acompañado en Venezuela. “Lucas necesita sí o sí su familia allá. Tienen que darle los cuerpos de sus hijos y su esposa y venirse de nuevo para Argentina”, sostuvo Karen.

Por último, contó que los allegados del jugador en Venezuela les transmitieron que el futbolista está muy afectado. “A Lucas lo están sedando porque está muy mal y no tiene ningún familiar. Necesitamos que viajen lo más pronto posible porque mañana sería la cremación de los cuerpos y necesitamos que estén con él”, cerró.