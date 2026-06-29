Sócrates advirtió en el 400 a.C.: “No mires con desprecio a quien tropieza y ayudá a levantar a quien cae”

Las enseñanzas de Sócrates siguen vigentes más de 2.400 años después de haber sido pronunciadas. Considerado uno de los filósofos más influyentes de la historia, sus reflexiones trascendieron generaciones porque invitan a pensar sobre la conducta humana, la justicia y la forma en que nos relacionamos con los demás.

Una de las frases que mejor resume esa mirada es: “No mires con desprecio al que tropieza sino ayudá a levantar al que cae” . Detrás de estas palabras se esconde una enseñanza profunda sobre la empatía, la humildad y la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles en lugar de juzgarlos.

Aunque fue pronunciada hace más de dos milenios, la reflexión parece escrita para la actualidad, una época en la que las críticas suelen viralizarse con rapidez y los errores quedan expuestos ante miles de personas.

La enseñanza propone cambiar la mirada frente al fracaso ajeno. En lugar de sentir superioridad cuando alguien se equivoca, Sócrates invita a comprender que cualquier persona puede atravesar una caída .

El “ tropiezo ” no debe interpretarse únicamente como un accidente físico. También simboliza los errores , los fracasos , las decisiones equivocadas o las dificultades que aparecen a lo largo de la vida.

Del mismo modo, “ levantar al que cae ” representa un acto de solidaridad . Puede tratarse de ofrecer ayuda, brindar una palabra de aliento, escuchar sin juzgar o simplemente acompañar a quien necesita apoyo.

En definitiva, la frase recuerda que la verdadera grandeza no consiste en señalar los errores de los demás, sino en colaborar para que puedan superarlos.

Para Sócrates, el conocimiento y la virtud estaban profundamente relacionados. Comprender a los demás implicaba reconocer que todos somos imperfectos y que nadie está libre de equivocarse.

Desde esa perspectiva, la empatía deja de ser un simple gesto de amabilidad para convertirse en una forma de actuar frente a la vida.

Más de 2.400 años después, el mensaje conserva una sorprendente actualidad. Las redes sociales, por ejemplo, muchas veces incentivan las críticas rápidas, los comentarios agresivos y la exposición permanente de los errores de otras personas. En ese contexto, la frase de Sócrates funciona como un recordatorio para detenerse antes de juzgar.

También puede aplicarse en la familia, el trabajo, la escuela o cualquier ámbito cotidiano. Todos atravesamos momentos de incertidumbre o cometemos equivocaciones, y contar con alguien dispuesto a tender una mano puede marcar una enorme diferencia.

Fuente: TN