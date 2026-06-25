Trump promete movilizar ayuda a Venezuela con rapidez y afirma que hay “un saldo devastador de muertos” por los terremotos

WASHINGTON.- Luego de la devastación en Venezuela provocada por dos potentes terremotos , aún de dimensión desconocida , el gobierno de Donald Trump , que mantiene una estrecha coordinación con el régimen de la presidenta encargada Delcy Rodríguez , se movilizó para “actuar con rapidez” en un operativo de ayuda al país caribeño en plena emergencia, y anunció el despliegue de equipos de búsqueda y rescate .

“Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de enorme magnitud y han dejado un saldo devastador de muertos “, escribió Trump en su red Truth Social minutos antes de la medianoche, su primera reacción ante las escenas de destrucción que llegaban desde Caracas y otras localidades venezolanas.

“The two major earthquakes that just hit the great people of Venezuela are both massive in scale and have left a devastating number of deaths. The U.S.A. stands ready, willing, and able to help!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/laeZ9nvTMf

" ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen a actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos . ¡Los primeros informes no son buenos!“, añadió el líder republicano, quien en un acto el miércoles había señalado que “las personas que manejan” Venezuela “son nuestra gente” , en referencia a la administración de Rodríguez.

La presidenta encargada confirmó esta mañana que ya son 164 los muertos y que hay por lo menos 971 heridos por el desastre. Los sismos, según las autoridades de 7,2° y 7,5° en la escala de Richter , dejaron decenas de edificios destruidos y ciudades sin luz, en un panorama de destrucción que hace prever un escenario peor .

Esta mañana, en tanto, el secretado de Estado norteamericano, Marco Rubio , reveló que habló con Rodríguez y señaló que Estados Unidos ya está desplegando equipos de búsqueda y rescate de Fairfax County, Virginia, y Los Ángeles para asistir a Venezuela.

SECRETARY RUBIO: "I had an opportunity to talk earlier this morning with Delcy Rodríguez, the acting President. We're already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles." pic.twitter.com/Ptvxg8u5ms

“También los estamos ayudando con algunas imágenes aéreas , especialmente en áreas costeras donde no tienen visibilidad completa sobre cuál ha sido el daño. Tendremos una mejor evaluación de [sus necesidades a largo plazo] después de las próximas 48 horas”, dijo el jefe de la diplomacia norteamericana.

Uno de los funcionarios del Departamento de Estado, el subsecretario interino de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin , había informado anoche que el Departamento de Estado norteamericano ya había movilizado un equipo de asistencia en desastres y un grupo de trabajo para entregar y coordinar “asistencia crítica al pueblo venezolano” .

“Trabajando con nuestros socios en el gobierno interino venezolano , Estados Unidos enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios y otros recursos en los cruciales primeros días después de esta trágica catástrofe natural”, añadió Lewin en su cuenta de X.

También se expresaron otros dos altos funcionarios de la administración republicana, claves en el vínculo que Washington tejió con Caracas luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero pasados, en un operativo de las fuerzas norteamericanas que sorprendió al mundo.

El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau , con una extensa experiencia diplomática en América Latina, afirmó que la administración está en contacto con las autoridades venezolanas y “movilizando asistencia” .

The US stands with the Venezuelan people in the aftermath of this evening’s devastating earthquakes. We’re in touch with the authorities and mobilizing assistance. May God bless our Venezuelan friends at this difficult moment. ¡Fuerza Venezuela! ¡Estamos con Ustedes! 🇺🇸🙏🇻🇪

“Estados Unidos está con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche [...]. Que Dios bendiga a nuestros amigos venezolanos en este momento difícil. ¡Fuerza Venezuela! ¡Estamos con ustedes!“, escribió en X.

El primer funcionario de la Casa Blanca en pronunciarse sobre la catástrofe había sido el secretario de Energía, Chris Wright, quien mantiene un rol clave al liderar el esfuerzo estratégico de Estados Unidos para reimpulsar la industria petrolera venezolana y comercializar la producción en el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo (estimadas en 303.000 millones de barriles).

My thoughts and prayers are with the people of Venezuela affected by today’s earthquakes. We send our deepest condolences to the families who have suffered loss and are wishing strength, safety, and a swift recovery to all impacted communities during this time.

“Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos. Enviamos nuestras más profundas condolencias a las familias que han sufrido pérdidas y deseamos fuerza, seguridad y una pronta recuperación a todas las comunidades impactadas en este momento”, señaló en su cuenta de X.

Luego de la captura de Maduro, preso en un centro de detención federal en Nueva York y con un proceso judicial abierto en Estados Unidos, Venezuela se sumergió en una reconfiguración política bajo la tutela de la administración Trump.

Tras los fuertes sismos registrados esta tarde en el país, hemos decretado Estado de Emergencia en todo el territorio nacional. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a mantenerse atentos, en resguardo y con la mayor calma posible. pic.twitter.com/WFlj6rVs0U

La propia Rodríguez, que en los últimos meses recibió en Caracas a varios altos funcionarios norteamericanos, ha resaltado el inicio de la nueva etapa de cooperación con Estados Unidos y otros gobiernos, en especial en los sectores petrolero, minero e industrial .

En marzo pasado, Estados Unidos y Venezuela restablecieron sus relaciones diplomáticas y consulares , un giro político notable luego de los enfrentamientos abiertos entre el chavismo y Trump en su primer mandato y lo que llevaba del segundo hasta enero pasado.

Las relaciones entre ambos países estaban suspendidas desde 2019, cuando el régimen de Maduro decidió romper vínculos con Washington después de que Estados Unidos desconociera su reelección de 2018 y respaldara a un gobierno opositor paralelo encabezado por el entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó .

Tras la sorprendente caída de Maduro, Rodríguez asumió el poder de manera interina y empezó un proceso de acercamiento del régimen a la administración Trump .

Entre las primeras medidas de su gestión, la dirigente chavista impulsó cambios en el sector energético destinados a atraer inversiones extranjeras . En particular, promovió reformas a la ley de hidrocarburos para reducir el control estatal sobre la industria petrolera y abrir el sector a capitales privados.

Varios funcionarios norteamericanos han viajado a Venezuela para reunirse con las autoridades locales, entre ellos Wright; el secretario del Interior, Doug Burgum ; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine ; el director de la CIA, John Ratcliffe , y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan .

Trump ha dicho en distintas oportunidades que tiene intención de realizar una visita oficial a Venezuela, aunque de momento no estableció una fecha concreta para el viaje.

Fuente: La Nación