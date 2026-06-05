Tras la designación de la jueza Michelli, el ministro de Justicia advirtió que Milei no está obligado a firmar el nombramiento

En medio de la polémica por la aprobación del pliego en el Senado de la jueza María Verónica Michelli, quien había sido vetada por Javier Milei por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques , aseguró que el presidente Javier Milei no está obligado a firmar el decreto para su nombramiento.

"Yo le recomiendo al presidente cuáles y en qué momento se tienen que firmar los decretos. Cuando se considere que sea el momento oportuno para garantizar la seguridad de la Justicia y el servicio de justicia, se firmará. Ya el Senado lo habilitó, no lo obligó, al Presidente al firmar el decreto", sentenció Mahiques.

El pliego de Michelli cosechó 44 votos a favor, entre el peronismo, el PRO, la UCR, los bloques provinciales y el libertario Francisco Paoltroni. En tanto, 18 senadores de La Libertad Avanza votaron en rechazo a la nominación y hubo 2 abstenciones, que correspondieron a Patricia Bullrich y la chaqueña Silvana Schneider (UCR).

En declaraciones a radio Mitre, el funcionario nacional destacó que "el cargo de la doctora Micheli es un tribunal que no está habilitado , el de ella como el de otros dos candidatos propuestos". Además, el ministro precisó: "Es un juzgado que todavía tiene que crear la Corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo".

Consultado por el escándalo que se generó en torno a la aprobación del pliego de Micheli, el ministro de Justicia retrucó: "Para mí no es un escándalo , es un pliego más que se aprobó. No entiendo por qué sería escándalo".

Ante las versiones que atribuyeron la decisión de Milei al vínculo familiar de Michelli con un

" Todos los presidentes, desde el regreso de la democracia hasta ahora, retiraron pliegos. Cientos de pliegos fueron retirados. No sé por qué motivos porque no se dan los motivos", agregó el ministro de Justicia.

En ese marco, el funcionario recordó: "Cuando estaba viniendo repasaba algunos de los pliegos que fueron retirados y uno fue el de mi hermano (Ignacio Mahiques). Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego".

Respecto de la posibilidad de que haya sido retirado por pertenecer a la familia Mahiques, respondió: "Yo no lo sé, pero (Alberto Fernández) lo retiró y no hubo ninguna tapa de diarios, ninguna manifestación ni nada por el estilo".

Al referirse a la votación en el Senado, donde se aprobaron 74 pliegos, el Ministro de Justicia aseguró que era "una deuda con la justicia, con el sistema judicial y con la ciudadanía" y precisó: "Llegó a niveles históricos de un 37% aproximadamente de vacancia en el Poder Judicial, lo que generó una crisis institucional nunca antes vista".

"Esta es una manera de ir saldando esa deuda y de ir dando respuesta y cumpliendo los objetivos que nos propusimos al asumir: generar una justicia más ágil, más cercana a la gente y con recursos. Para eso hay que tener magistrados", sentenció.

Finalmente, se refirió a las investigaciones vinculadas a dirigentes de la AFA y rechazó las versiones que sostienen que los expedientes judiciales quedaron paralizados durante su gestión. "A los implicados se los citó, procesó, inhibió y se les prohibió la salida del país. En otras jurisdicciones incluso se pidió la detención. Es absurdo decir que las causas se frenaron", concluyó.

Fuente: Clarín