Tragedia de Casilda: murió Zaira, de 17 años, y son cuatro las víctimas

La tragedia de Casilda sigue sumando víctimas. En las últimas horas murió Zaira Lunge, de 17 años , quien estaba internada en estado crítico en la ciudad de Rosario. De esta manera, ya son cuatro los fallecidos por el vuelco del Peugeot 208 en la ruta provincial S26, al sur de Santa Fe.

Todo ocurrió alrededor de las 5.30 del sábado 27 de junio en una pronunciada curva a la salida de la ciudad, de donde los jóvenes se dirigían a Rosario a comer hamburguesas luego de asistir a un boliche.

Si bien en principio se creyó que el conductor era Ramiro Tripiana (24) , domiciliado en Pérez, ya que el vehículo era de su propiedad, luego se estableció -por las imágenes de cámaras seguridad que tomaron al Peugeot saliendo de Casilda- que lo manejaba un joven de 20 años, identificado como Fausto G.

Tras recibir el alta en el Hospital San Carlos, de Casilda, el conductor quedó detenido este lunes. Lo alojaron en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV.

Cuando los bomberos voluntarios llegaron a la escena de la tragedia, el 208 estaba volcado y cinco de sus ocupantes habían salido despedidos y estaban en el pasto. Solo una chica estaba atrapada en su interior.

El fiscal Emiliano Ehret , a cargo de la investigación, indicó que se cree que ninguno tenía el cinturón de seguridad colocado y dijo que a todos se les tomaron muestras de sangre para determinar si estaban alcoholizados y si habían consumido drogas.

La primera víctima que murió fue Lola Gironacci, de 17 años . Era de localidad de Zavalla , de la promoción 2026 del secundario EESOPI 8167. Su mejor amiga, Sabrina Jazmín Correa (17) , falleció el domingo a la madrugada.

También perdió la vida Ramiro Tripiana, que era de Pérez, cerca de Rosario. Su novia, Abril, habló con el medio local Casilda a Diario y lamentó los comentarios negativos en las redes sociales.

"Conozco lo que fue mi novio, me regaló seis años hermosos de relación. Era una persona maravillosa, tenía un corazón hermoso. Como familia estamos muertos en vida ", describió.

Este martes se informó el fallecimiento de Zaira, quien vivía en Pérez. La otra sobreviviente, Mora W. (17), domiciliada en la localidad de Fuentes, también está hospitalizada en Rosario con una grave lesión medular.

Zavalla está ubicada a 15 kilómetros de Pujato, la ciudad del DT del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, que hace cuatro años, durante el Mundial de Qatar 2022, sufrió otra tragedia en la ruta 33, donde murieron dos jóvenes al chocar contra un árbol en un Peugeot 208.

Las víctimas fueron su conductor, Agustín Fratini (27), y Ciro Franceschetti (24), quien agonizó durante 45 días en un sanatorio de Rosario.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín