Triquinosis: alerta por los riesgos de la chacinería casera y la compra de alimentos sin controles sanitarios

ZONALES

El Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires abrió el ciclo de charlas gratuitas del Foro de Colegios y Consejos Profesionales con una jornada dedicada a la prevención de triquinosis, la enfermedad parasitaria asociada a la carne de cerdo mal cocida.





Esta zoonosis transmitida al humano a través del consumo de carne con larvas de Trichinella sigue siendo una preocupación para la salud pública, especialmente en los meses de frío, cuando se multiplican las faenas caseras y la elaboración artesanal de embutidos y chacinados.





Desde esa perspectiva, el Colegio de Veterinarios abordó la problemática en su charla, encabezada por el presidente de la entidad Walter Luján. En diálogo con Extra FM 102.1 de Mar del Plata, el profesional contó cómo se desarrolló la actividad y destacó la importancia de reforzar los controles y la prevención.





Luján explicó que la triquinosis afecta principalmente a los cerdos criados de manera domiciliaria y a otros animales silvestres como los jabalíes. Según el presidente del Colegio, existen factores sociales, culturales y alimentarios que contribuyen a que la enfermedad continúe presente a pesar del paso del tiempo.





“En esta época del año comienzan las carneadas familiares, una práctica muy arraigada en zonas como Batán y Sierra de los Padres. El problema es que si no se realiza el análisis correspondiente, esa carne puede transmitir la enfermedad”, alertó Luján y remarcó que ningún producto elaborado a partir de un animal faenado de manera casera debería consumirse sin un resultado negativo de laboratorio.





“Si no tiene un análisis que descarte la presencia del parásito, no se pueden hacer embutidos, chacinados ni ningún derivado del cerdo”, subrayó Luján.





Otro de los puntos mencionados en la entrevista tiene que ver con la adquisición de alimentos de origen animal en la vía pública. Luján consideró que "desalentamos totalmente la compra" en la calle "porque no garantiza la inocuidad del producto”. En esa línea remarcó que los alimentos deben provenir de establecimientos habilitados y contar con etiquetado, fecha de elaboración y de vencimiento.





También aclaró algunos mitos frecuentes sobre la prevención de la triquinosis e indicó que ni la salazón ni el ahumado ni el microondas eliminan las larvas del parásito. “La única forma segura es una cocción adecuada, por encima de los 71 grados. La carne no debe quedar rosada”, explicó el veterinario.





Respecto de la enfermedad en las personas, Luján detalló que los primeros rasgos en la sintomatología suelen manifestarse en el sistema digestivo, con dolor abdominal o trastornos gastrointestinales. Más tarde, las larvas pueden migrar hacia los músculos, provocando dolores, fiebre y hasta edema ocular, que es una inflamación en los párpados característica de la enfermedad.



