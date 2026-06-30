Pruebas Aprender: el Gobierno afirma que la mejora en Lengua es la mayor en una década

Después de la conferencia del nuevo vocero oficial, Adrián Ravier, el Gobierno nacional comunicó parte de los resultados de la prueba Aprender y aseguró que "la escuela primaria alcanzó los mejores resultados en lengua de la última década ".

Ravier lo anunció en su conferencia, y poco después la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, publicó un tuit con un comunicado al respecto de su cartera. Sin embargo, los resultados completos de las pruebas Aprender 2025 no habían sido aún subidos a la página web del ministerio .

De acuerdo a la información oficial, en sexto grado de primaria --donde se tomó la prueba el año pasado-- el 76,9% de los estudiantes alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en lengua , "la cifra más alta de la última década, y sólo el 4,9% quedó por debajo del nivel básico".

Según los datos del comunicado, "un punto de mejora representa un cambio muy importante. Cada punto equivale a unos 7.900 estudiantes más que desarrollan las habilidades para resolver preguntas que antes quedaban fuera de su alcance. Por eso, una mejora de 10,5 puntos en los niveles de Lengua significa que más de 80 mil chicos más hoy alcanzan los niveles esperados ".

Los niveles de desempeño se dividen en cuatro: debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado.

"En la edición de Aprender de 2023, el 11,9% de los chicos se ubicaba por debajo del nivel básico. En 2025 este porcentaje bajó al 4,9% y los niveles satisfactorio y avanzado pasaron del 66,4% en 2023 al 76,9%. Es decir que más de 7 de cada 10 estudiantes alcanza los aprendizajes esperados ", afirmaron.

COMUNICADO OFICIAL. @JMilei pic.twitter.com/5ZzFXiBNnC

Pettovello grabó también un video en el que enumera estos datos. Allí asegura que las mejoras se dieron en las 24 jurisdicciones de todo el país. Y que en las Escuelas Alfa, que forman parte del Plan Nacional de Alfabetización por sus mayores desafíos pedagógicos, la diferencia con las escuelas sin el programa llegó a 17,6 puntos en el quintil más vulnerable.

Con menos detalle incluso se difundieron los datos de matemática, donde la situación es peor , aunque el Gobierno dijo que "también hubo mejoras" ya que ahora 5 de cada 10 estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado".

La información difundida no desgrana tampoco los resultados por provincia. Para los expertos en educación consultados por Clarín explicar con tan pocos detalles la causalidad de este notable progreso escolar dificulta cualquier tipo de análisis .

"Es alentador que según las cifras hoy los estudiantes de sexto grado que no alcanzan el mínimo de las habilidades en Lengua sea del 23,1% y en 2023 eran 33,6% (es la suma de los alumnos que están por debajo del básico y en el básico). Pero es importante tener toda la información para analizar y obtener buenas conclusiones que permitan entender todo el panorama ", comenta a Clarín Manuel Álvarez Trongé, presidente de Educar 2050.

Clarín consultó al Ministerio de Capital Humano por qué no publicaron los resultados completos de la prueba educativa aludida por el Gobierno para manifestar una significativa mejora, pero hasta el cierre de esta nota no habían respondido.

Alvarez Trongé aclara que en esto hay que tener presente tres cosas. Primero, que estos estudiantes evaluados --chicos de sexto grado-- son quienes vivieron la pandemia de Coronavirus al comienzo de su escuela obligatoria. Segundo, que estos no son alumnos que se hayan beneficiado del llamado Plan de Alfabetización 2024 .

"Este plan estaba focalizado en primero a tercer grado y no los alcanzó . Tampoco hubo un plan de matemáticas que los beneficiara, salvo intervenciones de alguna jurisdicción. Aunque sí seguramente una tarea docente y distintas intervenciones por provincias que necesitan analizarse y compararse", añade.

Si bien es cierto que el Plan de Alfabetización estuvo focalizado, en todas las provincias, en el objetivo de que los alumnos terminen tercer grado sabiendo leer y escribir adecuadamente, también es cierto es que otro de los objetivos fue "garantizar oportunidades equitativas de alfabetización como motor para la aceleración de aprendizajes en los estudiantes de 4to. grado". Aunque los expertos consultados por Clarín señalaron que no escucharon mucho de planes en este sentido.

En tercer lugar, destaca que hay que tener en cuenta que la última evaluación internacional de Sexto Grado fue la de Unesco 2019, el "Estudio Regional Comparativo y Explicativo" (ERCE), en el que un 68,1% de estudiantes argentinos calificó por debajo del nivel mínimo de competencia lectora .

Clarín también habló con María José Navajas, de Padres Organizados, y tiene una visión similar. “El resultado es positivo, aunque no tenemos claro a qué atribuirlo . Difícilmente se explique por el Plan de Alfabetización, ya que no involucró a los chicos que fueron evaluados ”, dijo.

“Me parece que una política pública debe incluir indicadores claros que permitan evaluar su eficacia. Aquí nos faltan los datos para poder determinar a qué se debe la mejora en los aprendizajes ”, agregó.

En 2013, cuando el operativo de evaluación aún se llamaba ONE, había habido un importante retroceso en Lengua, con un 18,1% de los alumnos que no alcanzaban los niveles esperados .

Desde ese piso comenzó a mejorar, pero las pruebas Aprender quedaron envueltas en una polémica cuando el Gobierno de Javier Milei aseguró que la mejora que la gestión de Alberto Fernández había anunciado en 2023 no había sido tal , ya que la prueba de 2021 había estado mal hecha . Por eso, en 2024 corrigieron los datos, con un 6,7% de los alumnos por debajo del nivel en 2021 y un 11,9% en 2023.

Fuente: Clarín