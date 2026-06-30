Condenaron a una mujer por una balacera intimidatoria contra la familia de Ángel Di María

Una mujer fue condenada por haber participado en la balacera contra la familia de Ángel Di María ocurrida en marzo de 2024 en inmediaciones del country Funes Hills Miraflores, donde vive la familia del futbolista. La joven, Sara Belén Gutiérez , deberá cumplir tres años y seis meses de prisión efectiva luego de que la Justicia la encontrara responsable de participar en el "plan criminal" que se había diseñado ante los rumores del regreso del jugador a Rosario Central .

La resolución llegó este lunes, tras la homologación que el juez Lisandro Artacho hizo de un acuerdo entre la fiscal Paula Barros y la defensa de la acusada, a quien detuvieron dos días después del ataque. En aquel entonces, la encontraron en un departamento de alquiler temporario ubicado en el centro rosarino, en un operativo que llevó adelante la Policía Federal.

A más de dos años de aquel episodio, consigna La Capital , la chica de 25 años reconoció que fue parte del plan organizado por un sector de la barra brava de Newell's para evitar la vuelta del ídolo de la Selección al club de sus orígenes.

Así, Gutiérrrez quedó señalada como “coautora de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego y por ser anónimas, intimidación pública agravada y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil”.

La detención de la joven ocurrió el mismo día en que arrestaron a su primo, Pablo Acotto , sospechado de comercializar estupefacientes. Los dos quedaron registrados por las cámaras de monitoreo de Funes cuando circulaban en un Renault Megane y se detuvieron frente al barrio cerrado situado en Fuerza Aérea al 4200 e hicieron disparos al aire.

De acuerdo con la investigación, la intimidación se dio en un contexto particular, tanto por la posibilidad de la vuelta del deportista al fútbol local tras su carrera en Europa, como por los conflictos internos de la barra de Newell's.

De acuerdo con la Fiscalía, precisa LT 10 , "el impacto mediático del atentado buscaba fortalecer su liderazgo dentro de la interna de la barra y desplazar al grupo que conducía la organización".

La primera amenaza fue la que se produjo en las inmediaciones del country Funes Hills Miraflores, en marzo de 2024, cuando se hablaba sobre un posible regreso del jugador a Rosario Central. La vuelta se concretó recién en mayo de 2025.

La segunda amenaza ocurrió horas después de la primera , cuando un cadete entregó en la inmobiliaria de la hermana del jugador una caja que contenía la cabeza del animal , con una bala y un mensaje intimidante. El papel mencionaba directamente a una de las hijas del futbolista,y advertía que si Di María regresaba, la próxima cabeza que recibirían sería la de la niña.

Seis meses después de esos episodios, la Justicia imputó a Alejandro Nicolás "Rengo" Ficcadenti y Sergio Gabriel "Bebe" Di Vanni , dos presuntos integrantes de una facción disidente de la barra brava de Newell's.

Como contó Clarín , para la fiscalía, Ficcadenti buscaba evitar que el jugador regresara a Rosario Central y también posicionarse como el nuevo líder de la barra brava de Newell's, con el apoyo de Ariel "Guille" Cantero, líder de la banda narco Los Monos. Di Vanni, por su parte, fue señalado como quien planeó las intimidaciones y escribió las notas encontradas tanto en el country como en la inmobiliaria.

Fuente: Clarín