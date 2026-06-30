“Fue un héroe”: quién era el policía asesinado durante incidentes en un partido de fútbol regional en Santa Fe

Eduardo Damián López (35) era policía y papá de dos nenes chiquitos . El domingo había ido a realizar un servicio adicional en el operativo para la final entre Cremería y Sportivo Las Parejas por la Liga Cañadense de Fútbol. Cuando terminó el partido, se desataron graves incidentes y el oficial sufrió una feroz golpiza . Finalmente, murió este lunes, tras permanecer varias horas internado en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). "Él donó sus órganos, fue un héroe ", dice su cuñado, Edgardo Andrade, a Clarín.

"Damián dio su vida para proteger a los civiles en ese complejo deportivo y por proteger a sus compañeros y compañeras. Ese era Damián", agrega. El hombre de 35 años era de Rosario y se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán.

El hecho sucedió el domingo a las 19 en las afueras del Club Atlético Carcarañá, conocido como Cremería, a 45 kilómetros de Rosario. El local se enfrentó a Sportivo Las Parejas en una nueva final de la Liga Cañadense de Fútbol. El equipo visitante se consagró campeón y, apenas terminó el partido, algunos hinchas locales generaron graves disturbios.

López formaba parte del operativo de seguridad y mientras ayudaba a salir a otras personas fue atacado a golpes, con mucha violencia. Lo trasladaron de urgencia al centro de salud más cercano, pero las heridas eran demasiado graves y murió al día siguiente.

Según fuentes judiciales, Damián sufrió una agresión directa. “En la zona del hecho no hay cámaras de seguridad . La línea de investigación más concreta es la de la agresión directa. La agresión fue en el predio donde está la cancha pero no en el campo de juego en sí”, explicaron.

Hasta el momento hay dos detenidos por el hecho. El fiscal que interviene es Juan Pablo Baños, de la Unidad Fiscal del Distrito Judicial Cañada de Gómez, dependiente de la Fiscalía Regional 2 Rosario. Este lunes al mediodía se ordenó la detención de dos personas, identificadas como A.A. y J.C.Z, ambos de 35 años.

La aprehensión de A.A se realizó en la calle Brasil al 2400 de la localidad de Carcarañá, mientras que J.C.Z fue en el área rural de la localidad de Correa. "No descartamos la participación de otras personas en el hecho", aclararon a Clarín . Según informaron, la audiencia imputativa seria jueves o viernes en los tribunales Cañada de Gómez.

Edgardo Andrade acaba de llegar del entierro de su "cuñado, amigo y hermano con distintos padres", cómo lo describía a López. "Fue un gran compañero, amigo, hermano, un hermano de sangre azul, un buen padre, un tío súper protector y sobre todo una muy buena persona. No merecía que está clase de inadaptados terminará con su vida de esta manera", explica a este medio.

Damián era el padrino de su hija Mía Guadalupe. "Hoy no encuentro consuelo para mi princesa", dice.

Y agrega: "Ojalá Dios haga Justicia y que paguen los que dejaron una madre sin su único hijo varón, unas hermanas sin su hermano, unas sobrinas y sobrinos sin su tío. Un montón de familiares y amigos lo apreciaban por la clase de ser humano que fue. Damián dio su vida para proteger la de civiles en ese complejo deportivo y por proteger a sus compañeros y compañeras. Ese era Damián".

Su hermana Belén publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Facebook, en el que expresó su dolor por la muerte del joven policía: " Hoy la última vez , que te veo que te voy a tocar, que te voy a besar...!!! Mi negro perfecto... Me dejaste sola con tus princesas bellas y Pili y Mía y ese pibe malcriado del Alejo, quién los va a retar, educar y todas esas cosas q te molestaban... Te amo amor de mi vida, no te voy a soltar, no me resigno a perderte".

Por su parte, la Policía de la Provincia de Santa Fe lamentó lo sucedido: “Era del Comando Radioeléctrico de Roldán y una persona muy querida entre sus compañeros”. La actual jefa de Gabinete de Roldán, Marisa Mendoza, también subió a sus redes sociales una carta dedicada al joven de 35 años.

" Hoy me toca despedir con profunda tristeza al Oficial López Damián. Tuve el honor de conocerlo y de compartir trabajo con él, y por eso su partida me golpea profundamente. Quienes tuvimos esa posibilidad sabemos de su compromiso, su vocación de servicio y de la gran calidad humana que lo caracterizaba. López fue un gran oficial del Comando Radioeléctrico de Roldán, un profesional comprometido, respetado por sus compañeros y reconocido por su entrega, responsabilidad y vocación de servicio", dice un extracto.

Además, Mendoza apuntó contra los que generaron los hechos de violencia: " Duele profundamente que su vida se haya apagado en cumplimiento del deber, en el marco de hechos de violencia absurda provocados por un grupo de inadaptados que generaron disturbios por una final de futbol".

A raíz de lo que sucedió, la Provincia sancionó este martes al Club Cremería de Carcarañá, que deberá jugar sin público lo que resta del 2026 y todo el 2027. Gustavo Velázquez, coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, señaló que “hemos dispuesto que el club no podrá jugar, por todo lo que resta de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2027, con público. Disputará todos sus partidos como local a puertas cerradas, tanto en reserva como en primera división".

Además, Velázquez expresó su preocupación por el incremento de los episodios de violencia en el fútbol regional y pidió compromiso de todos los involucrados.

“Estamos observando un comportamiento cada vez más violento, tanto de las hinchadas como de los propios jugadores. Tenemos que sentar un precedente y asumir que esta responsabilidad es compartida. Es responsabilidad de los dirigentes de los clubes, de los municipios y comunas, de la Policía y también del Ministerio de Justicia y Seguridad. Todos debemos hacernos cargo de lo que está ocurriendo” , sostuvo.

Y agregó: “Es extremadamente grave que un policía haya sido asesinado dentro de las instalaciones de un club. No ocurrió en la vía pública ni durante una persecución, sino en un evento deportivo. Todos los fines de semana recibimos reportes de peleas entre jugadores, agresiones y hechos inadmisibles. Esto tiene que marcar un antes y un después”.

Los clubes involucrados emitieron comunicados institucionales en los que lamentaron el fallecimiento del oficial y "expresaron sus más sinceras condolencias! a la familia, amigos y compañeros de López.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín