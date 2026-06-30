Ya sin Baradel en el Suteba, volvieron los paros docentes por los reclamos salariales y contra la política de Kicillof

Un mes después del retiro de Roberto Baradel como líder de Suteba , volvieron los paros “generales” en las escuelas públicas de la Provincia. Este martes, se cumplió una medida de fuerza convocada por el Frente de Unidad Gremial (FUGD) y que tuvo fuerte incidencia en los establecimientos del Gran Buenos Aires y de las ciudades grandes del interior.

Aunque no hubo información oficial sobre el impacto en las aulas provinciales, una recorrida de Clarín en la región de la capital bonaerense, constató una fuerte adhesión en los centros de enseñanza más numerosos.

Es el segundo paro de todos los sindicatos en este año. Hubo uno al inicio del ciclo lectivo y ahora que el dirigente kirchnerista que manejó por más de dos décadas el principal sindicato de maestros y profesores estatales dejó su cargo se secretario General, se concretó esta nueva medida de fuerza.

La protesta fue por la demora del gobierno de Axel Kicillof para resolver la paritaria con los sindicatos del sector. En junio hubo dos encuentros pero sin avances en el pedido de aumento salarial para los próximos meses. La Provincia sólo garantizó el pago en tiempo y forma de los sueldos y medio aguinaldo de junio. La estrechez financiera de la administración provincial es tal que ese renglón de la liquidación anual estaba en duda.

El llamado a la medida de fuerza se hizo el lunes y se sumaron Suteba, la Federación de Educadores (FEB), Sadop (privados) y Udocba. La evaluación la hizo la presidente de la FEB, Liliana Olivera. “Alcanzó una adhesión contundente del 95% en todo el territorio. Es es una demanda de todos los docentes ante los hechos de violencia y la falta de recomposición salarial. Necesitamos aumento por encima de la inflación porque el poder adquisitivo de nuestros sueldos se ha deteriorado en los últimos meses”, explicó la dirigente.

Los docentes provinciales habían mantenido una “paz social” con la gestión de Kicillof. Por primera vez en seis años, se concretó un paro en el inicio del ciclo lectivo en marzo de 2026.

La calma gremial coincidía con el alineamiento de Baradel con el espacio político del Gobernador. El histórico dirigente -que estuvo a cargo de Suteba por 22 años consecutivos- participa de los actos del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof y ocupa las primeras filas de invitados en los encuentros proselitistas del oficialismo. El 24 de mayo dejó el mando del gremio y lo sucedió María Laura Torre. Fue quien encabezó la lista oficial en los comicios del 15 de mayo donde obtuvo más del 70% de adhesión.

Suteba tiene más de 70.000 afiliados y la FEB alcanza poco más de 50.000. En el sistema educativo provincial están registrados más de 350.000 maestros y profesores que trabajan en los 13.000 centros educativos estatales.

Este emparejamiento político provocó fisuras en el plano gremial. Aparecieron en el Suteba líneas disidentes que convocaron paros “parciales” pero que lograron importante adhesión. Son dirigentes de la denominada “lista multicolor” que disputan el liderazgo de Suteba con soporte en fuerzas de izquierda.

Y hace una semana, una Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) llamó a una protesta por fuera de las estructuras tradicionales . Argumentaron que las entidades “grandes” abandonaron “la defensa genuina de los trabajadores de la educación y hacen política desde los gremios”. Tuvieron “sorprendente adhesión”. La mayoría de los colegios de la región estuvieron sin actividad.

En el Frente de Unidad tomaron nota. Y activaron la protesta. Aunque desde Suteba pusieron en un segundo escalón el reclamo a Kicillof. De acuerdo con el llamado del sindicato que ahora conduce María Laura Torre (una delegada de Baradel) la medida era para pedir “Basta de violencias en las escuelas”, y como segundo ítem: “Urgente convocatoria a paritaria por aumento salarial”. También exigen mejora en la obras social IOMA, rechazan cambios en el régimen de jubilaciones y piden a Nación por el desfinanciamiento de las escuelas técnicas y por el retorno del FONID (Fondo de Incentivo Docente).

El salario inicial de un maestro de grado de jornada simple continúa en $850.053 de bolsillo , cifra correspondiente al último incremento acordado en abril.

El último acuerdo paritario contempló un incremento del 1,5% para febrero , liquidado a cuenta de futuros aumentos, un 5% para marzo y un 2,5% para abril . Además, incorporó desde abril una bonificación de $28.700 denominada «Compensación FONID/Conectividad», creada para compensar la pérdida del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Ese entendimiento también establecía la conformación de una mesa de monitoreo del acuerdo durante la primera quincena de mayo, mientras que el aumento acumulado para el primer cuatrimestre alcanzó el 9% .

En los primeros días de mayo cobraron el último aumento y para el educador que tiene dos cargos el inicial quedó en $ 1.700.000 y para el maestro con “quinta hora”, ascendió a $ 1.060.000 . En todos los casos se debe agregar los conceptos de antigüedad o de ruralidad que aumentan esas cifras.

Fuente: Clarín