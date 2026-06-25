Tiros en la Autopista 9 de Julio Sur: murió un hombre en un presunto intento de robo de una moto

El presunto intento de robo de una moto terminó este jueves con un hombre muerto en la Autopista 9 de Julio Sur , unos metros después de la bajada de la avenida Suárez, en el barrio de Barracas .

Todo ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana, adonde aparentemente tres ladrones asaltaron al ocupante de una moto, que se defendió a los tiros y mató a uno de ellos, para luego escapar del lugar.

De acuerdo a lo que señalaron las fuentes, un disparo impactó en el pecho de uno de los atacantes, quien cayó gravemente herido sobre la autopista.

Personal del SAME constató el fallecimiento del sospechoso, de aproximadamente 30 años.

Los otros dos presuntos ladrones intentaron asistir a su compañero y subirlo nuevamente a la moto para escapar, pero finalmente lo abandonaron en el lugar y huyeron antes de la llegada de la Policía.

Las autoridades, además de buscar a los dos prófugos, están intentando dar con el paradero del hombre que disparó y huyó.

Pasadas las 9 no había sido localizado ni identificado y los investigadores quieren saber si posee autorización legal para portar el arma o si pertenece a alguna fuerza de seguridad .

En el lugar trabajó la Policía Científica de la Ciudad, que secuestró al menos dos vainas servidas, además de otras evidencias que serán incorporadas a la investigación.

Como consecuencia del operativo, la bajada de avenida Iriarte permaneció totalmente cortada, lo que provocó importantes demoras para quienes ingresaban a la Ciudad desde Avellaneda hacia Avenida Montes de Oca.

El tránsito fue desviado por la colectora hacia la calle Hornos, mientras largas filas de vehículos se extendían sobre la autopista.

Fuente: Clarín