Tirar ceniza de madera en la planta del tomate: cómo aplicarlo y para qué sirve

En el mundo de la jardinería , existen varios trucos para que las plantas crezcan sanas y fuertes. Entre todos ellos, hay uno que se destaca por su rareza, pero a la vez, por ser altamente efectivo: tirar ceniza de madera en la planta del tomate .

Aunque suene extraño, este método casero trae varios beneficios, ya que aporta minerales a la tierra y mejora el desarrollo de los frutos .

La ceniza proveniente de madera natural contiene minerales como calcio , potasio , fósforo y magnesio , nutrientes que pueden favorecer el crecimiento de las tomateras.

Para obtener buenos resultados, es importante que la ceniza provenga exclusivamente de madera natural y que no contenga restos de pinturas, barnices o productos químicos.

El paso a paso para aplicar este truco en tu huerta es sencillo. Solo tenés que:

La ceniza puede aplicarse al comienzo de la temporada de crecimiento o durante la etapa de floración y formación de frutos , cuando la planta demanda mayores cantidades de potasio.

Es importante no utilizarla en exceso porque eleva el pH del suelo . Si la tierra ya es alcalina, agregar demasiada ceniza podría dificultar la absorción de algunos nutrientes.

Fuente: TN