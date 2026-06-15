Terror en Ezeiza: intentaron secuestrar a dos mujeres en pocos minutos y las cámaras registraron los ataques

El miedo se apoderó de la localidad de Ezeiza este domingo a la madrugada, cuando dos mujeres sufrieron intentos de secuestro con apenas minutos de diferencia y a solo dos cuadras de distancia.

Los ataques ocurrieron mientras ambas víctimas esperaban el colectivo para ir a trabajar y fueron registrados por distintas cámaras de seguridad.

El primer hecho se registró cerca de las 4.30 de la mañana en la esquina de Pravaz y Dorrego . Según las imágenes difundidas por Canal 4 de Ezeiza , un hombre bajó de un BMW negro, se acercó por detrás a la víctima que esperaba el transporte y trató de arrastrarla por la fuerza hasta su coche.

El agresor, que vestía una campera beige y pantalón deportivo negro, aprovechó la soledad de la calle. Sin embargo, los gritos desesperados de la joven y la presencia de otro vehículo que casualmente pasaba por el lugar frustraron el secuestro.

“Me quisieron meter directamente en un auto. ¿Qué falta que pase para que alguien pueda hacer algo? ¿Dónde está toda la supuesta seguridad de Ezeiza?”, cuestionó Berenice, la víctima, en diálogo con SM Noticias .

La joven contó que hace apenas dos meses fue víctima de un intento de robo en el que la golpearon en la cabeza con un arma . “Por favor cuídense chicas, no anden solas porque no saben si un día normal en el que van a trabajar pueden volver con vida”, advirtió.

Apenas dos minutos después, el mismo auto negro apareció en Pravaz y Tucumán , a tan solo un par de cuadras de distancia del primer hecho.

El atacante descendió nuevamente y emboscó a otra mujer que caminaba por la calle. Las imágenes muestran cómo intentó forzarla a subir al vehículo, pero la víctima se defendió y consiguió liberarse tras un forcejeo con el agresor.

Los delincuentes escaparon nuevamente y hasta el momento no fueron detenidos. La secuencia generó alarma entre los vecinos de Ezeiza que, indignados, denunciaron que “la zona está liberada” y que la policía nunca apareció.

Fuente: TN