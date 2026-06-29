Sospechan que la misma pareja cometió dos hurtos en pocos minutos en pleno centro de Madariaga

MADARIAGA

Una pareja integrada por un hombre y una mujer que se movilizaba con un cochecito de bebé es investigada por haber protagonizado dos hurtos consecutivos el pasado viernes por la noche en una misma zona céntrica de General Madariaga. Ambos hechos ocurrieron con escasos minutos de diferencia y presentan características que para los investigadores podrían estar directamente relacionadas.





El primero de los episodios se registró alrededor de las 21:00 en el Supermercado Diamante, ubicado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y avenida Buenos Aires.





Según denunció la propietaria del comercio, una empleada advirtió el faltante de dos perfumes cuando comenzaba la jornada siguiente y, al revisar las cámaras de seguridad, descubrieron lo ocurrido la noche anterior.





Las imágenes de cámaras de seguridad muestran a un hombre de contextura delgada, acompañado por una mujer que llevaba un cochecito de bebé negro.





Siempre de acuerdo con la denuncia, el hombre tomó de la góndola un perfume femenino marca Cassandra de 100 mililitros y otro masculino marca Cardón, ambos valuados en conjunto en 85.000 pesos, y los ocultó dentro del cochecito antes de retirarse sin abonarlos.





Minutos después fueron hasta una zapatería





Pocos minutos más tarde, la misma noche, otra comerciante denunció un hecho con un modus operandi muy similar en una tienda de indumentaria ubicada sobre Mitre al 1000.





La propietaria relató que al llegar para cerrar el local encontró a su sobrina, empleada del comercio, visiblemente alterada, quien le dijo desesperada: "Ese me robó, me robó".





Según el relato incorporado a la causa, un hombre acompañado por una mujer y un cochecito de bebé había ingresado minutos antes al local. El sospechoso se probó un par de zapatillas deportivas y luego pidió otro número para continuar la prueba.





Mientras la empleada fue a buscar el segundo par, el hombre aprovechó la distracción para llevarse las zapatillas que se había probado, mientras su acompañante abandonaba el lugar junto al cochecito.





El calzado sustraído fue descripto como zapatillas deportivas negras, tipo tejidas, con vivos grises, logo Nike blanco y suela blanca, talle 41, con un valor aproximado de 38.000 pesos.





Una persecución por varias cuadras





Al enterarse de lo ocurrido, la dueña del comercio salió inmediatamente junto a su sobrina en automóvil para intentar localizar al ladrón.





Según declaró, lograron interceptar a la pareja en inmediaciones de Belgrano y Uruguay.





La comerciante comenzó a fotografiar a ambos y les exigió la devolución del calzado, aunque la pareja respondió que "no poseían nada consigo".





En medio de la discusión, el sospechoso pidió: "Dejá que se vaya mi mujer, vamos al local", por lo que la mujer continuó caminando junto al cochecito mientras la denunciante y su sobrina permanecían con el hombre esperando recuperar las zapatillas.





Sin embargo, pocos metros después perdieron de vista a la mujer y, cuando continuaban caminando con el sospechoso, éste empujó a la comerciante y escapó corriendo, logrando darse a la fuga. La víctima aclaró que no sufrió lesiones, aunque confirmó el empujón antes de que el delincuente desapareciera.



