Murió un joven músico de una banda de cumbia al chocar su auto de frente con un camión

Otra tragedia en una ruta enluta nuevamente al mundo de la música. En este caso, ocurrió en la Patagonia, donde murió un joven de 26 años que chocó de frente su auto con un camión en la ruta nacional 22 , en el tramo que une Zapala y Cutral Co, provincia de Neuquén .

La víctima fue Marcelo Gonzalo Sebastián Orellana , quien era integrante de Los Chama de Cristal e hijo del cantante de esta banda de cumbia campera y chamamé originaria de Cutral Co .

Según dijo el comisario Roberto Fuentes a La Mañana de Neuquén, este sábado, alrededor de las 15, el joven aparentemente invadió el carril contrario cuando manejaba un Volkswagen Polo, a unos cinco kilómetros del acceso a su ciudad.

Allí impactó contra un camión Iveco 440 que transportaba un carretón con maquinaria y volcó.

El conductor del Polo murió en el acto y el camionero, de 38 años y domiciliado en Zapala, resultó ileso.

" Mijo de mi corazón, te me adelantaste muy pronto mi guacho. Si ayer estabas lleno de vida, y hoy ya andás por las moradas de Dios. Qué tristeza grande me has dejado. Regalón, cómo sigo ahora, si este calvario recién comienza, te echaré de menos, como me decías vos hijo, hasta el último suspiro de mi vida. Descansá en paz, mijito, que allá nos volveremos a ver con el favor de Dios ", lo despidió su papá, Marcelo , en Facebook.

En la banda, el joven se ocupaba del güiro, un instrumento musical de percusión típico de los grupos de cumbia. También tocaba el acordeón.

Los Chama de Cristal, en una publicación en las redes sociales, escribieron: "Hoy es un día muy triste para la Familia Chama, en el día de hoy se nos fue nuestro querido Gonzalo Orellana (El Regalón), quien fue nuestro güirista e hijo de Marcelo Orellana, que Dios le de consuelo a sus padres Marce y Alejandra, hermanos y toda la familia Orellana / Ramírez".

"QEPD Gonzaa!! Te vamos a llevar siempre en nuestros corazones y en cada escenario, Regalón, te vamos a extrañar!" , completaron.

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Su hermano Ezequiel posteó: " Te amo y te voy a amar toda la vida, hermano mío. Me dejás un vacío que no voy a poder llenar nunca. No hay palabras que expliquen este dolor ".

Además, el grupo chamamecero La Fuerza señaló: " Acompañamos a la familia Orellana en esta gran pérdida de nuestro colega y pedimos a Dios que le dé consuelo a sus corazones… la música está de luto hoy " .

Fuente: Clarín