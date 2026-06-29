Hallaron el cuerpo del segundo de los pescadores perdidos en el Río de la Plata: estaba a 20 km de la costa

Después de 15 días de búsqueda, las autoridades informaron que hallaron en el Río de la Plata el cuerpo del segundo pescador del grupo de amigos y familiares que salieron de pesca y desaparecieron cerca de la ribera de Hudson.

En un operativo dirigido por la policía Comunal de Magdalena, a la altura de Punta Indio, a más de 130 kilómetros del lugar desde donde había partido la embarcación, encontraron el cuerpo de Carlos Kovach (60), uno de los tripulantes. El procedimiento coordinado con Prefectura, Defensa Civil y otros organismos, se desarrolló en distintos sectores de la costa bonaerense y el cuerpo fue localizado unos 20 kilómetros adentro , dijeron las autoridades.

El viernes pasado, un pesquero que navegaba cerca de la costa uruguaya encontró a Sebastián Romegialli, (52) otro de los cinco integrantes del equipo que perdió contacto con tierra a el domingo 14 de junio. Fue a unos 60 kilómetros de Atalaya , en el partido de Magdalena, luego de que la tripulación de un buque mercante divisara los restos flotando del lado de Uruguay.

En estas dos semanas, la Prefectura Naval Argentina mantuvo activos los rastrillajes aéreos y marítimos para localizar a los pescadores desaparecidos. Las tareas incluyero n apoyo de fuerzas municipales de los distritos cercanos y nunca se interrumpieron.

Los cinco amigos habían salido a pescar el 14 de junio desde la costa de Hudson, en Berazategui, a bordo de la lancha semirígida "Chamigo-Ho". Según la investigación, la embarcación disponía de los elementos de seguridad reglamentarios, entre ellos chalecos salvavidas, GPS, radio VHF y bengalas.

Según dijeron en el entorno de los náufragos, las víctimas eran dos hermanos apasionados por la pesca que salieron con sus amigos al río , como lo hacían con frecuencia.

Claudio (50) y Carlos (58) Kovach salieron con otros tres hombres a pescar pejerreyes el domingo 14. Conocían el río, sabían de navegación y estaban equipados. No hay todavía una explicación de qué pudo haber pasado . Las condiciones climáticas eran favorables para esta actividad.

Un familiar contó a Clarín que el “Húngaro” Kovach -que migró al sur del GBA a mediados del siglo pasado para trabajar en el cordón frutihortícola- transmitió el entusiasmo por las cañas a sus cinco hijos. Desde la costa o embarcados, los fines de semana alguno de los Kovach se acercaba al camping “Tonchi” de Hudson para hacer unos tiros al río.

Hace poco mas de dos semanas, Claudio y Carlos convocaron a un grupo de amigos del trabajo y planificaron una excursión de dos lanchas. En total serían cinco. Los acompañaron en la travesía Alejandro Boscardin, de 28 años; Damián Giubu, de 42 años; y Sebastián Romegialli. Se conocían de las empresas de transporte de cargas , el rubro en el que se desempeña Claudio.

Hasta el camping llegaron en dos naves, pero una de ellas tuvo un desperfecto en el motor y decidieron subir todos a un bote semi rígido identificado como “Chamigo-Ho”, de 4,6 metros de eslora.

El clima presentaba condiciones ideales, después de una noche de lluvia. El río sereno, sin viento y marea baja. Entraron a las 7.30 cuando el sol comenzaba a alumbrar y el frío todavía apretaba hasta el dolor sobre la costa ribereña.

Los Kovach, en especial Claudio, conocen ese paisaje coloreado por el tono turbio del agua rioplatense. “Vienen todos los fines de semana. Tienen identificados varios 'pozos de pesca'. Están acostumbrados a entrar entre 800 y 1.000 metros de distancia desde la costa y casi siempre se mueven por los mismos sitios” , contó a Clarín Rodrigo Oviedo, hijo de la pareja de Claudio Kovach cuando comenzó la búsqueda.

Fuentes de Seguridad dijeron que se mantendrán los procedimientos para encontrar a Claudio Kovach, Alejandro Boscardin y Damián Giubu. Hasta el momento, además de los cuerpos recuperaron otros objetos en el río, como una mochila y un bidón con combustible hallados frente a la costa de Atalaya.

Fuente: Clarín