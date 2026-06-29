MADARIAGA: Se separaron hace un año, ella esperó y le utilizó el Mercado Pago para una gran compra en un supermercado

MADARIAGA





Un joven de 23 años denunció haber sido víctima de una presunta estafa luego de detectar que desconocidos realizaron una compra por $347.679 con su cuenta de Mercado Pago en un supermercado ubicado en el frente de Ruta 11 en General Madariaga.





De acuerdo con la denuncia radicada ante la Justicia a la que accedió CNM, el hecho salió a la luz cuando el damnificado recibió una notificación de la aplicación informándole que alguien había eliminado la clave de acceso de su cuenta. Al lograr ingresar, comprobó que minutos antes se había efectuado un pago mediante código QR en una sucursal de Carrefour por el mencionado monto.





Poco después recibió otra alerta indicando que también se había eliminado una llave de acceso como método de verificación desde un teléfono Motorola G54 5G. Al responder que él no había realizado esa modificación, la plataforma bloqueó automáticamente su cuenta por el término de cinco días.





Al revisar posteriormente su cuenta de Gmail, el joven observó que entre los dispositivos vinculados figuraba un número de teléfono que, según indicó a los investigadores, pertenecía a una ex pareja de 23 años, con quien finalizó la relación hace aproximadamente un año.





En la maniobra hubo accesos a su Gmail, cambios en el Mercado Pago para suplantar su identidad y la compra que se hizo el viernes por la tarde en un sitio que está repleto de camaras.





La causa fue caratulada como estafa.



