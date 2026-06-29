Arthur Brooks, catedrático de Harvard: “Lo más bonito que podés decirle a un amigo es que es un inútil”

Arthur Brooks es uno de los especialistas más importantes en felicidad , bienestar y relaciones humanas . Se desempeña como profesor en Harvard y es autor de varios libros en los que analiza qué hábitos ayudan a las personas a llevar una vida más plena .

Entre sus numerosas reflexiones, hay una que llama la atención: “Un amigo de verdad es inútil. Lo más bonito que podés decirle a un amigo es ‘sos totalmente inútil para mí’” .

Aunque la frase puede parecer un insulto, Brooks la utiliza para darle un sentido contrario a la connotación negativa que tiene esta palabra.

Cuando habla de tener un amigo inútil, en realidad hace referencia a las amistades que no tienen una finalidad concreta . Son aquellas personas que no están en nuestra vida porque nos consiguen trabajo, nos resuelven problemas o nos ayudan a obtener algún beneficio.

Según Brooks, una amistad genuina es la que existe simplemente porque ambas personas disfrutan estar juntas. “ Los amigos útiles te sirven para muchas cosas , pero la cosa más bonita que le podés decir a un amigo es que es totalmente inútil para vos”, explicó.

La idea central es que el afecto verdadero aparece cuando una relación no depende de intereses externos .

Las investigaciones sobre bienestar muestran que las relaciones cercanas son uno de los factores más importantes para ser feliz . Tener amigos para compartir tiempo, conversar o estar acompañado ayuda a reducir el estrés, la sensación de soledad y mejorar la salud emocional.

Además, las amistades desinteresadas suelen generar una mayor sensación de confianza porque no están condicionadas por expectativas laborales, económicas o sociales.

Por eso, muchos especialistas consideran que la calidad de los vínculos importa más que la cantidad de contactos .

Según el profesor de Harvard, la felicidad no depende únicamente del éxito, el dinero o los logros profesionales, sino también de la calidad de nuestras relaciones .

Fuente: TN