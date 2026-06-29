Los expertos coinciden: usar la mezcla de agua, vinagre, sal y bicarbonato en el jardín tiene beneficios

Uno de los grandes problemas en jardines, patios y huertas es la aparición de malezas , ese enemigo tan difícil de desterrar. Una mezcla casera que recomiendan los expertos se volvió tendencia porque las elimina de raíz sin químicos que dañen el suelo.

En la cuenta de Instagram @jardinllenodevida un especialista en jardinería recomendó este truco muy fácil de implementar y con resultados rápidos . Se trata de una sencilla preparación que utiliza ingredientes que son fáciles de conseguir y no implican grandes gastos.

Los ingredientes que se necesitan para preparar la mezcla son los siguientes:

Este método casero consiste en mezclar 10 litros de agua de la canilla con dos cucharadas de bicarbonato de sodio, dos cucharadas de sal y una cucharada de vinagre . Se debe revolver bien y una vez que todos los ingredientes se integran el experto aconsejó dejar reposar dos horas antes de usarla.

El paso siguiente es poner el líquido en un pulverizador o en una regadera y aplicarlo directamente sobre las malezas . Atención con un dato: debe hacerse en días secos y soleados , porque el calor ayuda a potenciar el efecto de la mezcla sobre las hojas y los tallos de las plantas.

El secreto del éxito de este método reside en que cada uno de los ingredientes cumple un papel clave. El vinagre , como contiene ácido acético, hace que los tejidos vegetales se deshidraten . La sal contribuye a reducir la capacidad de las plantas para absorber agua. Por último, el bicarbonato modifica las condiciones superficiales en las que crecen las especies invasoras.

Cuando las malezas son más resistentes o tienen raíces muy profundas se requiere de mayor constancia . La mezcla casera no hace milagros. Por eso es importante mantener el tratamiento aunque no se vean resultados cien por ciento óptimos de entrada .

A lo largo de distintas aplicaciones se irá notando que las malezas van perdiendo su capacidad de regenerarse y con el tiempo ya no aparecerán más. Se trata de tener perseverancia para eliminar el problema de raíz .

Un punto importante que remarcó el experto en su posteo es que la mezcla debe aplicarse con precisión quirúrgica para no perjudicar a las plantas que se desean mantener en el jardín. Una pulverización accidental sobre flores, arbustos o cultivos de una huerta puede dañarlos del mismo modo que a las malezas .

También es clave evitar un uso excesivo en huertas o canteros donde se planea cultivar otras especies, porque la acumulación de sal en el suelo puede afectar el crecimiento de las plantas y alterar las condiciones del terreno para el desarrollo de la vida vegetal.

En busca de que este método casero sea más eficaz aún, una buena idea es acompañarlo con prácticas de mantenimiento complementarias . Por eso es útil retirar manualmente las malezas apenas aparecen. De esa manera se evita que produzcan semillas que irán generando un círculo vicioso difícil de combatir.

Otra estrategia que da muy buenos resultados es cubrir la tierra para dificultar la germinación de hierbas invasoras . Se pueden usar restos vegetales, corteza o lonas. Todo viene bien para ponerle obstáculos a las malezas.

El experto señaló que ayuda mucho en el combate de las especies invasoras una limpieza periódica de senderos, veredas y espacios entre baldosas . Estar atentos a la proliferación en esos pequeños espacios y eliminarlos antes permite que el combate de las malezas sin químicos sea efectivo y menos esforzado.

Fuente: TN