“Sigo confiando en la inocencia de Adorni”: Javier Milei defendió a su ex jefe de Gabinete tras la renuncia

Javier Milei defendió este domingo a Manuel Adorni , un día después de que el ahora ex funcionario renunciara a su cargo de jefe de Gabinete en medio de las investigaciones judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito. "Sigo confiando en la inocencia de Adorni, es persona honesta", afirmó el Presidente.

Milei habló este domingo por la noche con LN+ tras confirmar que Diego Santilli asumirá en lugar de Adorni , y responsabilizó a los medios de comunicación por la salida de su ahora ex funcionario.

"(Adorni) Consideró que ya eran inadmisibles los niveles de ataque personal que estaba recibiendo. Empezó a recibir agresiones en sus hijos y mujer y cuando se le metieron con sus hijos eso hizo que directamente me dijera que su renuncia era indeclinable", reveló Milei.

El Presidente aseguró que Adorni recibió un "ataque mediático encarnizado" que tuvo "un efecto derrame que cuando llegó al nivel de los hijos entiendo la decisión de Manuel".

"Él no está condenado, hay un proceso de investigación", subrayó sobre la situación judicial de su ex jefe de Gabinete y afirmó: "Sigo confiando en la inocencia de Adorni, es persona honesta".

"Recuerdo que otros casos han tenido candidatos y funcionarios procesados y hoy levantan el dedito republicano ", añadió sobre el mismo tema.

Consultado si la situación de Adorni, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, perjudicaba al Gobierno dijo que no compartía esa mirada. "La pregunta es ¿la Justicia ya se expidió al respecto, hay una sentencia? Entonces, osea, digamos, de vuelta ¿qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia? ", respondió.

En tanto sostuvo que el

Milei confirmó también que Adorni dejará su silla en el directorio de YPF y que se fusionará el Ministerio del Interior con la jefatura de Gabinete. "Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere músculo político. Desde mi punto de vista, Diego Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio político y creo que va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo", explicó sobre la unión de los dos organismos.

Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las…

En torno a las palabras del expresidente Mauricio Macri sobre este nombramiento , quien salió por X a detallar que habló con Santilli antes de ser confirmado como jefe de Gabinete, Milei se limitó a definir que le parecen "interesantes las respuestas del arco político respecto a la llegada de Diego".

Concretamente, Macri se pronunció poco después del anuncio oficial, asegurando que mantuvo una charla con Santilli "previo a su reunión con el presidente", y que le adelantó que iba a asumir el rol que dejó vacante Adorni.

Hacia el final de la entrevista, el jefe de Estado definió tajantemente: "Si encontraron a alguien robando, lo quiero preso. Si alguien es corrupto, tiene que quedar inhabilitado de por vida para ejercer un cargo público".

Fuente: Clarín