Javier Milei anunció que Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete

Tras la salida de Manuel Adorni , Javier Milei confirmó este domingo que el nuevo jefe de Gabinete será Diego Santilli , actual ministro del Interior. Jurará el cargo el próximo martes por la tarde en Casa Rosada.

"Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo . La jura será el día martes a las 16:00 hs", escribió el Presidente en su cuenta de X junto a una foto de los tres.

Santilli había llegado a la residencia de Olivos pasadas las 19.15 donde fue recibido por el Presidente y su hermana de cara a la formalización de sus nuevas tareas.

En tanto, el vocero Adrian Ravier dio detalles de cómo será la transición entre Adorni y Santilli. "El día de mañana los equipos del jefe de gabinete saliente, @madorni, y su reemplazante, @diegosantilli trabajarán en una transición ordenada de la cartera", adelantó en un mensaje en X.

"Mis felicitaciones al flamante jefe de gabinete Diego Santilli. Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa!", añadió Ravier y ratificó que el hasta ahora ministro del Interior jurará el martes a las 16 en Casa Rosada.

Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl

Minutos después de confirmar que Santilli será se nueve jefe de ministros, Javier Milei brindó una entrevista a LN+ . Allí defendió a Manuel Adorni - “Sigo confiando en la inocencia de Adorni” -, dijo que el ex funcionario también dejará el directorio de YPF y confirmó que fusionará el Ministerio del Interior, que ocupaba el 'Colorado' con la jefatura de Gabinete.

"Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere músculo político. Desde mi punto de vista, Diego Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio político y creo que va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo", dijo Milei sobre la unión de los dos organismos.

Apenas minutos después del mensaje del Presidente en el que confirmó que asumirá en reemplazo de Adorni, Santilli se expresó a través de X. "Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia", dijo.

El hasta ahora ministro del Interior afirmó que cree "en los proyectos colectivos, no en los individuales" y que por ese motivo trabajará "en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron".

"Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza", concluyó.

El anuncio llega un día después de la renuncia del ahora exjefe de ministros, quien presentó su dimisión en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. El nombre de su reemplazante había empezado a sonar apenas se conoció su apartamiento de la administración de Javier Milei.

Santilli será el cuarto ministro coordinador de la gestión libertaria. Antes de Adorni, estuvieron en el cargo Nicolás Posse y Guillermo Francos.

El "Colorado" se acercó al partido amarillo a partir de la alianza que entablaron el PRO y LLA para las elecciones legislativas nacionales de 2025 en la Provincia de Buenos Aires , donde ambas fuerzas compartieron lista. José Luis Espert encabezaba la nómina de candidatos a diputados, pero semanas antes de los comicios renunció envuelto en un escándalo por supuestos vínculos con un empresario asociado al narcotráfico. Su lugar fue ocupado, tal como indica la normativa electora, por Santilli, que ocupaba el tercer lugar en la lista.

Apenas una semana después de los comicios el Presidente confirmó que Santilli sería su nuevo ministro del Interior tras la salida de Lisandro Catalán con el objetivo de reforzar el vínculo con los gobernadores. En aquel entonces el nombramiento había llamado la atención porque si bien seguía suscribiendo al PRO se mostraba cada vez más en sintonía con los libertarios. A su vez, la noticia se conocía a menos de 24 horas de que Mauricio Macri había blanqueado su descontento con la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete por falta de experiencia.

Fuente: Clarín