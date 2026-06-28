La reacción de Mauricio Macri a la designación de Diego Santilli: hablaba con él mientras llegaba a Olivos

Mauricio Macri se enteró antes que muchos de la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete de Javier Milei. Es que este domingo, el hasta entonces ministro del Interior llegó a la Quinta de Olivos con el expresidente al teléfono , según vieron varios de los testigos que estaban de guardia en la puerta de la residencia presidencial, a la espera del anuncio del reemplazante de Manuel Adorni , desplazado tras más de un centenar de días envuelto en un escándalo que avanzó en la Justicia y en el Congreso por las sospechas de ilícitos en el crecimiento de su patrimonio durante su paso por la función pública.

El propio Macri confirmó el diálogo en un posteo en X, en el que celebró el desembarco de Santilli, un hombre forjado con él, que supo ser candidato del PRO y que dio el salto al oficialismo a fines de 2025 cuando aceptó el cargo de ministro del Interior.

"Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión ", confirmó el expresidente.

Macri, uno de los primeros en cuestionar a Adorni, primero por por considerar que carecía de experiencia para ser jefe de Gabinete y luego ante las novedades que semana a semana se conocían sobre la investigación judicial contra el contador devenido periodista, marcó postura sobre el nuevo jefe de ministros. "Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible", agregó en X.

Durante un acto del PRO el último fin de semana en Mar del Plata, Macri se jactaba de haber poblado de funcionarios de su partido al gobierno de Javier Mile i. "Seis de nueve ministros pasaron por acá", decía en ese momento el ex presidente. En aquella lista figuran, además de Santilli, Luis Caputo; Federico Sturzenegger; Pablo Quirno; Alejandra Monteoliva y Patricia Bullrich, hoy senadora.

Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las…

Las repercusiones desde el PRO, fuerza política fundada por Mauricio Macri, no tardaron en llegar y en redes sociales, además del ex mandatario, otros referentes hicieron público su parecer sobre la designación de Santilli.

Alex Campbell, senador por la provincia de Buenos Aires, le hizo llegar a través de X sus felicitaciones y le deseó "lo mejor en este nuevo rol". "No tengo dudas de que dejarás todo en la cancha como lo hiciste en cada lugar que te toco estar", añadió

La cuenta oficial del partido emitió por su parte un mensaje orgánico en el que manifestó que en el espacio existe el convencimiento de que Santilli "es la persona indicada" para "asumir este nuevo desafío".

Estamos convencidos de que @diegosantilli es la persona indicada para asumir este nuevo desafío. Confiamos en que su experiencia y compromiso serán claves para consolidar el cambio, fortalecer la gestión y seguir impulsando las transformaciones que la Argentina necesita.

"Confiamos en que su experiencia y compromiso serán claves para consolidar el cambio, fortalecer la gestión y seguir impulsando las transformaciones que la Argentina necesita", dice el comunicado.

También el diputado y mano derecha de Macri Fernando de Andreis se sumó a esa idea al tildar al flamante jefe de Gabinete como "la persona correcta" para este momento, tras la salida de Adorni.

Creo que @diegosantilli es la persona correcta para este momento. Lo conozco hace muchos años. Puede hacer un gran aporte para blindar el cambio y avanzar en las transformaciones que la Argentina todavía necesita. Le deseo éxito en este gran desafío.

"Lo conozco hace muchos años", inició su mensaje el legislador, al tiempo que analizó: "Puede hacer un gran aporte para blindar el cambio y avanzar en las transformaciones que la Argentina todavía necesita. Le deseo éxito en este gran desafío".

Desde Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio , dejó su protocolar felicitación y destacó la "capacidad de trabajo" de Santilli. También resaltó su "vocación de diálogo y "compromiso para construir consensos en momentos complejos".

Felicitaciones @diegosantilli por asumir esta nueva responsabilidad como Jefe de Gabinete. Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos. Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío.

Gisela Scaglia , diputada que responde al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó en sintonía con los anteriores: "Desde el Congreso y desde Santa Fe, espero que sigamos trabajando de manera articulada, con diálogo, compromiso y gestión, para impulsar las transformaciones que la Argentina necesita".

Fuente: Clarín