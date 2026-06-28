Milei presentó a Santilli como nuevo jefe de gabinete y apuesta a un cambio de agenda para dejar atrás el escándalo Adorni

Con una foto en la Residencia de Olivos, Javier Milei presentó a Diego Santilli como su nuevo jefe de gabinete, cargo que jurará este martes, con la clara intención de dejar atrás el escándalo en torno a Manuel Adorni que no sólo obturó la difusión de la agenda de reformas y normalización de la economía sino que puso en tensión al propio equipo de gobierno. "Santilli tiene músculo politico", lo ensalzó el mandatario este domingo a la noche.

La elección del flamante funcionario también ha tenido, en este sentido, la intención de armonizar la cruenta interna oficial ya que si bien está referenciado en el campamento de Karina Milei tiene un fluido diálogo con Santiago Caputo , que viene colaborando en la reformulación del equipo de Comunicación desde la semana pasada.

Pero fue el Presidente el que, a través de su cuenta de X, le dio la bienvenida al ex diputado del PRO junto a su hermana Karina. A las 20, puntual, el mandatario posteó: "Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16. MAGA. VLLC!". La foto que acompañó ese texto de ocasión lo mostraba enfundado en el mameluco de YPF junto a su hermana y al saliente ministro del Interior, que pulgares hacia arriba, imitaba el gesto del libertario.

Luego, en declaraciones a La Nación+, Milei volvió a respaldar a Adorni pese a haberle aceptado su renuncia. "Sigo confiando en su inocencia”, planteó y aseguró que los medios "se metieron con su familia".

Al referirse al sucesor del propietario de Indio Cua, el libertario dijo que "gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere músculo político. Desde mi punto de vista, Diego Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio político y creo que va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo".

Por su parte, Santilli declaró también a través de un posteo que "asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia " y agradeció tanto a Milei como a su hermana por la designación. "Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran gabinete encabezado por el Presidente", apuntó.

El flamante ministro coordinador previamente había conversado con Mauricio Macri , que venía marcando distancias con el Ejecutivo y había pedido la eyección de Adorni. "Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio , a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible", indicó el ex presidente.

La intención del oficialismo es que este lunes el mandatario firme el decreto de designación y el nuevo organigrama con los cambios en Jefatura y en el área de Comunicación -la semana pasada fueron ungidos Fabián Fernández como secretario de este último organismo y Adrián Ravier como vocero presidencial- para tener todo listo desde lo formal.

La jura de Santilli está prevista para el martes por la tarde en el Salón Blanco de Casa Rosada. Unas horas antes, en teoría, se realizaría la primera conferencia de prensa del flamante portavoz presidencial. El nuevo vocero, economista de profesión e integrante de la Fundación Faro -donde talla Francisco Caputo , hermano del asesor presidencial-, tendrá por objetivo hacer difusión de los supuestos logros económicos de la administración libertaria y mejorar la relación con los periodistas acreditados.

Como vicejefe de gabinete quedará Ignacio Levitt -que venía trabajando con Adorni- y como viceministro del Interior, Gustavo Coria, de estrecha confianza del ministro coordinador.

Como sea, la llegada del ex candidato a gobernador bonaerense -que sin dudas intentará aprovechar su nuevo cargo para proyectarse a esa postulación en el 2027- buscará ayudar al Gobierno a retomar la agenda política y de reformas que capituló ante las desventuras del contador platense egresado en la UADE. La agenda parlamentaria del oficialismo, por ejemplo, quedó paralizada.

El propio Santilli viene conversando sobre el proyecto de reforma política con los gobernadores. Aunque aún no hay consenso para derogar las PASO, el oficialismo podría aceptar cambios en la reglamentación -como hacer optativas a las primarias- para avanzar en dicha enmienda. Otro tema frenado en el Senado, en este caso, es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Este domingo, con todo, en el oficialismo salieron a consignar que Adorni renunciaría como director titular de YPF, un cargo que oficiaba en forma adhonorem por su pertenencia al Ejecutivo pero se especulaba que, en caso de continuar, podría sí hacerse beneficiario de los millonarios emolumentos que cobran los puestos gerenciales en la petrolera estatal.

Por eso durante la jornada del domingo se sumaron críticas, como las del ex titular de la UIF, Mariano Federici , que advertía que el eyectado funcionario debía renunciar porque en una empresa de este tipo, que cotiza en Bolsa , "se exigen los más altos estándares de integridad", algo que no marida con las denuncias por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles que hoy investiga la Justicia.

La especulación no había resultado del todo inverosímil. El ex jefe de gabinete, Guillermo Francos , y el que era su segundo en ese cargo, el tucumano Lisandro Catalán, continúan como directores de la empresa que tiene su sede central en una lujosa torre de Puerto Madero.

Justamente en el piso 20 de ese paradigmático edificio revestía hasta la semana pasada Fabián Fernández como encargado de prensa, un área de influencia de Caputo a través de su ex socio en Move, Guillermo Garat. Flamante secretario de Comunicación, ahora Fernández trabaja en el rediseño del área de Comunicación.

Los cambios administrativos en Jefatura de Gabinete, que incorporarían Interior como Secretaría, y en el área de Comunicación se terminarán de cumplimentar este lunes y se publicarían a las 0 horas del martes al igual que la designación de Santilli. Lo extraño es que esta necesaria modificación normativa nuevamente reavivó la interna oficialista.

"Me gustaría saber quién es el mogólico que en estas circunstancias decide que le parece buena idea salir a operar a los propios para sumarse un porotito, flagrantemente desautorizando al Presidente. Bah, en realidad ya sé quiénes son", disparó este domingo Santiago Caputo, a través de su cuenta de X. Como en la reciente polémica por el contenido de la cuenta "PeriodistaRufus", Caputo le apuntó "a los Menem" por supuestamente difundir que con los cambios en gobierno se impondría Karina Milei por encima del Presidente, que viene buscando una mejor coordinación con el equipo del también consultor.

Es que si bien la Secretaría de Comunicación saldría de Presidencia para retornar a Secretaría General, Fernández y el vocero Ravier trabajarían también en conjunto con los colaboradores del asesor que orbitan alrededor del Salón Martín Fierro.

Lo cierto es que que la magnitud de la crisis que desató la continuidad de Adorni en medio del tembladeral que produjeron durante tres meses y medio las revelaciones sobre su patrimonio y sus contradictorias explicaciones, había atenuado la interna entre los dos polos que dirimen poder en LLA desde mediados de 2024. Ahora los referentes de Las Fuerzas del Cielo quitan del medio a Karina pero sí apuntan contra sus principales operadores políticos, "Lule" y Martín Menem por supuestamente intentar sacar tajada del reordenamiento del gabinete.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín