Si ves una araña de rincón merodeando por tu casa, te contamos qué significa y qué hacer

Las arañas de rincón son una de las especies que más temor pueden causar al aparecer en el hogar. Lejos de ser una casualidad, su presencia suele estar vinculada con ciertas condiciones del ambiente .

Estos arácnidos buscan esconderse en lugares con poco movimiento , como detrás de muebles, adentro de armarios, cerca de grietas o entre cajas. Además, se alimentan de pequeños insectos del hogar.

Por estos motivos, su presencia puede estar vinculada con zonas desordenadas , poco ventiladas o con acumulación de objetos.

Además, las arañas de rincón tienden a ocultarse durante gran parte del día y moverse durante la noche . De esta manera, su presencia puede pasar desapercibida hasta que se limpia la casa, se revisan rincones o se mueven objetos acumulados.

Algunos de los sitios más comunes donde pueden ocultarse las arañas de rincón son:

Al tratarse de una araña venenosa, es muy importante saber cómo actuar ante la presencia de una. En estos casos, resulta fundamental mantener la calma, no tocarla sin protección y tomar algunas medidas simples para reducir el riesgo.

Si se encuentra una araña de rincón en el hogar, se recomienda:

Para prevenir la aparición de arañas de rincón en casa, es muy importante mantener los ambientes limpios y ordenados . Evitar la acumulación de objetos y revisar con frecuencia los rincones es lo más recomendable.

Es clave también mover los muebles con frecuencia , limpiar atrás de camas y sillones, sellar grietas en las paredes y ventilar constantemente los ambientes.

Así, aunque ver una araña de rincón en el hogar puede provocar miedo, su presencia está vinculada con las condiciones del ambiente . Por eso, es importante actuar con calma y tomar distintas precauciones.

Fuente: TN