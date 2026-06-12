Agujeros y discrepancias entre la nueva declaración de Adorni y los gastos en dólares que analiza la Justicia

Manuel Adorni corrigió ante el Estado todos los números de su fortuna. El salto resultó significativo. Después de más de dos años de asumir la función pública, y en medio del escándalo judicial donde se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, decidió blanquear dinero que admitió tener fuera del circuito formal . Dólares, criptomonedas, una herencia y deudas , son parte de los principales números que componen un patrimonio de 944 millones de pesos . En contraste se encuentran los dólares que movió en efectivo y que constan en el expediente penal.

Los últimos datos analizados por el fiscal federal Gerardo Pollicita dan cuenta de que Adorni pagó más de 245.000 dólares a Matías Tabar, el responsable de refaccionar la casa de Indio Cua. Un conjunto de muebles incorporó a esa cifra otros 10.000 dólares en efectivo . El mobiliario fue solicitado para el departamento de Caballito adquirido por el Jefe de Gabinete en noviembre de 2025, por 230.000 dólares.

Hay un aspecto neurálgico que se busca esclarecer: ¿Puede Adorni justificar la tenencia de esas divisas con las que en menos de un año logró invertir en dos propiedades, en la refacción de una de ellas, muebles a medida y 17 viajes al exterior?

Los números indican que en poco más de un año el jefe de Gabinete gastó 349.640 dólares. Según fuentes judiciales, ese movimiento “carece del respaldo financiero correspondiente. No hay bancarización, ni documentos ni facturas”.

¿Alcanza para la justicia los números blanqueados en la declaración jurada? Todo está bajo análisis, pero en principio, como señalaron fuentes de la causa a Clarín, Adorni “aún debe explicar la trazabilidad de los dólares, no sólo los aplicados a la compra de criptoactivos, sino todos los números de su nueva declaración”.

En Comodoro Py “el objetivo es determinar posibles inconsistencias entre los ingresos y egresos del patrimonio alterado por las rectificaciones”.

Fueron 22 los documentos presentados por el funcionario libertario con el fin de corregir aquellos ítems que no fueron declarados y que le otorgaban un patrimonio inferior al real. Sí se presta atención a dos números que ya fueron borrados por Adorni en las rectificaciones, se expone la diferencia que había: en 2023 su patrimonio era de 61.018.251 pesos, y el de 2024 se declaró en 107.894.811. De esos números hay que olvidarse.

Producto de la rectificación, ahora la base de la que se parte en la última declaración jurada -algo denominado como “bienes al inicio del período”- es de 622.646.891,98 pesos. Así, el patrimonio que corresponde al período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2025 arroja un número final de 944.575.052 pesos.

Para entender el movimiento de las divisas que son objeto de investigación, hay que remitirse a la declaración rectificada de 2024.

Anteriormente, el funcionario libertario había declarado 22.500 dólares. Pero a hora consigna 513.000 dólares producto de la venta de activos.

Ese dinero, según sus dichos en una entrevista, son resultado de una inversión de 200 mil dólares que realizó junto a su esposa en la compra de bitcoins. Cuando los vendieron, dice Adorni, lograron retirar 513 mil dólares. Eso se refleja en la nueva declaración jurada de 2024, como capital inicial de ese período.

Los gastos en dólares investigados por la justicia federal comenzaron en octubre de 2024. En ese mes, el matrimonio Adorni-Angeletti aportó 20.000 dólares para comprar de la casa de Indio Cua.

Pero lo llamativo es que, según la nueva versión, p ese a que en ese momento supuestamente tenían 513.000 dólares, pidieron un préstamo en efectivo por 100.000 dólares a Graciela Molina y Victoria Cancio (madre e hija). A ellas le dieron 30.000 dólares.

Entre los detalles brindados a la fiscalía, el contratista Tabar -que refaccionó la casa de Indio Cuya- afirmó que el primer pago de Adorni por la obra fue el 16 de noviembre de 2024 por 35.000 dólares, y que se hizo en efectivo y personalmente. Semanas después, Adorni pagó 20.000 dólares más.

Es decir: entre octubre y diciembre de 2024, el Jefe de Gabinete pagó 105.000 dólares vinculados a la casa de Indio Cua.

Cuando concluyó el período fiscal 2024, Adorni declara que de aquellos 513.000 dólares le quedaban 388.961.

Pero si se hiciera una cuenta directa entre la tenencia de dólares que estaban en negro y ahora se blanquearon y los gastos realizados, el saldo sería de 408.000 dólares.

El año pasado, Adorni continuó con pagos en dólares y en efectivo. El 29 de diciembre de 2024 y hasta el 9 de enero (ya 2025), se fue con su familia a Aruba de vacaciones.

En pasajes gastó 5.800 dólares en efectivo. Y otros 8.900 para pagar el hotel.

Cuando regresó de su descanso, el Jefe de Gabinete retomó los pagos a Matías Tabar para las refacciones en Indio Cua. El 5 de abril entregó 10.000 dólares, y ocho días después otros 20.000.

En mayo hubo tres entregas en mano de divisas, realizadas en su mayoría por Adorni según los dichos de Tabar en sede judicial. Los pagos fueron dos de 30.000 dólares y el último de 40.000.

Un mes después hubo otra entrega de 30.000 dólares y a los siete días otros 10.000 dólares. Doce días más tarde, ya en julio de 2025, el Jefe de Gabinete pagó 40.000 dólares más. Siempre personalmente y en efectivo. De abril a julio, Adorni pagó al contratista 190.929 dólares.

A mediados del año pasado el Jefe de Gabinete -por entonces Secretario de Medios y vocero del Gobierno- había desembolsado en efectivo -durante 10 meses-, 225.000 dólares . Contó Tabar ante el fiscal Pollicita que quedaba un saldo de 20.929 dólares que fue cancelado una vez que se entregó la llave de la propiedad.

Ena decir que entre la refacción de la propiedad y el viaje a Aruba, en el primer semestre de 2025 el funcionario movilizó 205.625 dólares.

Si se hace una cuenta inmediata, a inicios del 2025 de los 513.000 dólares que ahora dice haber tenido en 2024, a Adorni le quedaban 388.961,52. Si se le resta a ese dinero lo que pagó en efectivo de enero a julio de ese año, le deberían haber quedado 183.336 dólares.

Pero hubo otros gastos: en noviembre de 2025 c olocó 30.000 dólares para la compra del departamento de Caballito, que se escrituró en 230.000 porque consiguió una hipoteca privada.

Entonces, deberían quedarle sólo poco más de 153.000 dólares. Sin embargo, la cifra consignada en la declaración jurada es un poco superior: 209.961,52 dólares.

Todos los números están bajo análisis y la justicia entiende que aún “hay valores inconsistentes que deben explicarse”. El fiscal Pollicita trabaja en el requerimiento de justificación con la asistencia técnica de la DAFI, que depende de la Procuración General de la Nación.

Tal como había contado Clarín , el fiscal encontró criptoactivos que no habían sido declarados por el funcionario público.

Con las rectificaciones realizadas, ahora figuran. Específicamente, se consignaron al inicio del período fiscal 2024. El detalle incluye Cripto Binance , por una cantidad de 11019,85, equivalentes a 8.875.937,02 pesos.

En ese mismo período fiscal, el ya por entonces funcionario de La Libertad Avanza, también tenía otra moneda digital, denominada, Critpto Lemon . La cantidad es de 2605,83, iguales a 2.098.865,77 pesos.

Finalmente, un tercer criptoactivo que no declaró durante los últimos dos años y ahora aparece reconocida por Adorni se conoce como Cripto BTC . Especifica una cantidad de 1069,69, por una valor de 861.584,01 pesos.

Es decir: en moneda nacional por estas tres billeteras virtuales, el Jefe de Gabinete ahora dice que tenía 11.836.386,8 pesos.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín