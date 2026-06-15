Se debilita el escudo de Adorni: aliados del Gobierno evalúan activar su interpelación en el Congreso

Mientras Javier y Karina Milei ratifican su respaldo a Manuel Adorni , los aliados parlamentarios que hasta ahora contuvieron los intentos opositores para desplazarlo comienzan a revisar su estrategia. Pro, la UCR, el MID y sectores vinculados a gobernadores dialoguistas definirán esta semana si habilitan una sesión impulsada por la oposición para activar el tratamiento de los proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete.

La discusión es clave. Sin esos votos, la oposición no tiene margen para avanzar. Con ellos, podría abrir un proceso que, eventualmente, desemboque en una moción de censura contra el funcionario.

Los bloques de Pro, la UCR y el MID, agrupados en el interbloque Fuerza del Cambio junto con Karina Banfi y el santacruceño José Garrido , se reunirán en los próximos días para fijar posición. En conjunto suman 22 diputados y, según admiten en privado, existe disposición a facilitar el debate.

El cambio de clima se explica por las explicaciones que brindó Adorni sobre los US$500.000 que mantuvo fuera de sus declaraciones juradas y que atribuyó a inversiones exitosas en Bitcoin. Tanto Pro como la UCR emitieron comunicados críticos en los que calificaron la situación como una “falta grave” y reclamaron explicaciones “claras e inmediatas”.

Sin embargo, los aliados buscan marcar una diferencia respecto de la estrategia opositora. “Una cosa es habilitar el trabajo de las comisiones y otra muy distinta es sumarse a una maniobra destituyente” , explican cerca de los bloques que suelen acompañar al oficialismo.

La misma discusión atraviesa al bloque Innovación Federal, integrado por nueve diputados que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz , de Salta, y Hugo Passalacqua , de Misiones. Sus integrantes también prevén reunirse esta semana para definir qué postura tomar.

La sesión fue convocada para el 23 de junio a las 14 por Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), la exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia) y parte del interbloque Provincias Unidas, que volvió a exhibir divisiones internas. Acompañan los socialistas, el radicalismo crítico, los jujeños alineados con el gobernador Carlos Sadir y, esta vez, también los cordobeses de Martín Llaryora , representados por Carlos Gutiérrez.

Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional. Adorni le mintió al pueblo argentino y…

Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión, por lo que cualquier intento de aprobarlos directamente requeriría una mayoría de dos tercios que la oposición está lejos de reunir.

Por eso, el objetivo real de la convocatoria es otro: conseguir una mayoría simple para emplazar a las comisiones y obligarlas a tratar los proyectos. En la práctica, se busca fijar fechas de debate y acelerar el tratamiento de las iniciativas que promueven la interpelación de Adorni.

La presión recaería sobre los libertarios Nicolás Mayoraz , presidente de Asuntos Constitucionales; Alberto “Bertie” Benegas Lynch , titular de Presupuesto y Hacienda; y Giselle Castelnuovo , a cargo de Peticiones, Poderes y Reglamento, las tres comisiones que deberían intervenir en las propuestas del temario.

Si la oposición logra reunir el número para sesionar, el oficialismo quedará forzado a discutir el caso durante al menos dos semanas . Sería un escenario incómodo para la Casa Rosada, sobre todo porque Adorni atraviesa uno de sus momentos de mayor aislamiento político.

Desde la entrevista que concedió a LN+, ningún ministro ni referente legislativo salió públicamente en su defensa . Javier Milei se limitó a replicar un mensaje del cineasta Santiago Oría, mientras que Karina Milei publicó una foto de la mesa política oficialista por el cumpleaños de Patricia Bullrich en la que aparece el jefe de Gabinete, sin hacer referencias a la controversia.

La moción de censura es una herramienta excepcional prevista por la Constitución para remover al jefe de Gabinete mediante la mayoría absoluta de ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado . Pero antes de llegar a esa instancia debe realizarse una interpelación formal, en la que el funcionario exponga sus explicaciones ante el Congreso.

Por eso, aun entre quienes evalúan acompañar la avanzada opositora, nadie habla todavía de remover a Adorni . El objetivo inmediato es aumentar la presión política sobre el funcionario y obligarlo a dar explicaciones públicas. Si esas respuestas no conforman, la discusión podría escalar.

Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni.

Los legisladores libertarios que se referencian con Bullrich evitan exhibir diferencias dentro del bloque oficial. Pero tampoco descartan endurecer su postura si Adorni continúa aferrado al cargo. Esa definición comenzará a tomar forma en los próximos días.

Fuente: La Nación