Se conocieron nuevas imágenes de Claudio Barrelier el día siguiente a la desaparición de Agostina Vega

Nuevas imágenes de Claudio Barrelier salieron a la luz y podrían ser determinantes en la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

Las fotos, tomadas el domingo 24 de mayo, muestran al principal acusado caminando frente a su casa de la calle Juan del Campillo 878, apenas horas después del crimen y antes de que el cuerpo de la adolescente fuera descartado.

En la secuencia, Barrelier cruza desde su casa hacia la vereda de enfrente. Se acerca a una cámara de seguridad, la observa detenidamente y camina unos metros más. Para los investigadores, estos movimientos sugieren que intentaba determinar el alcance del dispositivo , hacia dónde apuntaba y qué podía captar en ese sector.

Se trata de la misma cámara que ya había registrado momentos centrales para la causa: el ingreso de Barrelier junto a Agostina la noche del sábado 23 y, dos días después, la imagen del acusado cargando el cuerpo de la joven al Ford Ka de Soledad Andreani el lunes 25.

En las nuevas fotos, Barrelier aparece vestido con pantalón gris, campera del mismo color, capucha azul y zapatillas negras. El fiscal Raúl Garzón sostiene que el acusado mató a Agostina en su casa y que luego intentó cubrir sus pasos antes de deshacerse del cuerpo.

El material será analizado en detalle por la Justicia, que busca reconstruir cada movimiento posterior al femicidio y determinar cómo se produjo el descarte del cuerpo de la adolescente. Al mismo tiempo, los investigadores intentan establecer si Barrelier actuó solo o si hubo más personas involucradas.

La causa sigue sumando pruebas y las imágenes de las cámaras de seguridad se convirtieron en un elemento central para esclarecer el crimen y avanzar en la situación de los tres detenidos.

Para el fiscal Garzón, Agostina entró a la casa ubicada en el barrio Cofico el pasado 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada del día siguiente, habría sido abusada y asesinada por asfixia.

Después del crimen, Barrelier habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de iniciar el macabro plan para hacerlo desaparecer.

La reconstrucción judicial sostiene que el lunes por la mañana cargó los restos en el auto Ford Ka de Soledad Andreani y los trasladó hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Allí los enterró con la intención de ocultar las pruebas del crimen.

Fuente: TN