Rosario: mataron a un policía federal e hirieron a otro en un tiroteo contra una banda en un pasillo de una villa

Un policía federal fue asesinado y su compañero resultó gravemente herido en la noche del jueves, luego de un procedimiento de incógnito en un barrio de Rosario, en el que intentaron requisar un grupo de sospechosos que respondió a los tiros.

El caso ocurrió en el barrio Villa Banana, en las calles Gutemberg y Gálvez. Hay otra persona más que también resultó herida, según los reportes de Rosario 3.

Según el medio local, la víctima se llama Rodolfo Manfredi (30) y era de Villa Lugano. Junto a un compañero, se encontraban haciendo inteligencia en un operativo del llamado Plan Bandera. Entre las 22:30 y las 23, intentaron identificar a un grupo de sospechosos, que comenzó a los tiros. Los dos agentes se encontraban sin uniforme.

El tiroteo ocurrió en un pasillo a 30 metros del ingreso al barrio. Su compañero, Emilio G., recibió un impacto en el abdomen. Debió ser intervenido quirúrgicamente a las 3 de la mañana en el hospital Italiano, donde permanece estable y con pronóstico reservado.

Además hay otro hombre herido. Fue identificado como Luis Miguel M. (41), quien ingresó al hospital de emergencias Clemente Álvarez con un balazo en el tórax. Fue llevado en un auto particular por su hermano, de 46 años, quien terminó detenido de manera preventiva. También le secuestraron un auto.

En el lugar donde se produjo el tiroteo, los oficiales encotraron una casa con una puerta barreteada. Adentro, la luz estaba prendida y la vivienda completamente revuelta. Encontraron además restos de comida en la mesa y una balanza de precisión.

El caso es investigado por la fiscal María Laura Riccardo

Fuente: Clarín