Rosario: detuvieron a nueve policías por prender fuego a un hombre para armarle una causa trucha

Nueve oficiales de la policía de Rosario fueron detenidos este viernes, en el marco de una causa que investiga si prendieron fuego a un hombre en un operativo en el que querían que se haga cargo de una mochila que no era suya.

El hecho investigado ocurrió en mayo de 2024 y se investigó primero como un caso de flagrancia. De acuerdo al primer reporte policial, el presunto sospechoso, de 42 años, quiso escaparse de los oficiales con una mochila, y que en el apuro por prenderla fuego para descartarla se terminó incendiando en forma accidental.

En el acta oficial se mencionaba que los oficiales persiguieron a un grupo de sospechosos que escondía una mochila y uno de ellos, con ese bolso, se metió en la casa en un domicilio. Supuestamente, ese hombre intentó incendiar la mochila, pero accidentalmente se quemó solo.

Sin embargo, a medida que avanzó la investigación a cargo del fiscal Pablo Socca el caso empezó a tomar otro rumbo. Y es que según pudo observar, la mochila que presuntamente quemó no tenía ni una sola marca.

De acuerdo a su hipótesis, los policías quisieron que se haga cargo de una mochila. Ante su negativa, comenzaron a rociarle una botella de alcohol etílico en la cabeza y en la cara. Luego lo prendieron fuego con un encendedor. Una vez consumado el hecho, manipularon el procedimiento para que parezca un accidente.

La víctima quedó con secuelas gravísimas. Estuvo internado en terapia intensiva en el Hospital Heca y luego debieron hacerle una traqueotomía. Quedó con cicatrices en el rostro, las manos y el cuello. De hecho, debió declarar por escrito ya que sus cuerdas vocales quedaron afectadas por el ataque.

Según precisó Rosario 3, los detenidos son los agentes David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano C., Isaías B., Estela B., María Eugenia N. y Jesús Balais. Todos formaban parte de la Policía de Acción Táctica. Están acusados de tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser funcionarios policiales. Además de falsedad ideológica de instrumento público, amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Balais, uno de los nueve, ya se encontraba en la cárcel de Ezeiza, ya que había sido condenado recientemente por un caso en el que robó drogas en un allanamiento ilegal, donde además había torturado a la víctima.

Fuente: Clarín