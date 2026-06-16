Renuncia, licencia o una embajada: las alternativas para Manuel Adorni si el respaldo de los Milei no alcanza

Ni la baja del Riesgo País ni el inicio del Mundial trajeron la paz o la amnesia generalizada que esperaban Manuel Adorni y Javier y Karina Milei . El Presidente y su hermana, principales sostenes del jefe de Gabinete, empiezan a aceptar que la defensa obstinada y la continuidad del ex vocero -denunciado por enriquecimiento ilícito y ahora por falsedad ideológica- no tienen los resultados esperados.

El ultimátum en el Congreso caló hondo entre algunos funcionarios del gabinete. El PRO pretende que Adorni ya no esté en su cargo para la sesión del 23 de junio, cuando podría haber quórum para discutir una posible sesión de censura.

El informe del 2 de julio en el Senado también es un problema para el oficialismo. Es difícil imaginar que el Presidente vuelva a sentar a todo el Gabinete en los palcos del Congreso como hizo en la Cámara Baja, cuando le tocó exponer a Adorni el 29 de abril. El jefe de Gabinete transmite a su entorno que ya trabaja en su presentación ante la Cámara Alta y que no espera ser interpelado. Las dos cosas dependen en buena medida de los buenos oficios de sus colegas en el gabinete.

En la fiscalía de Gerardo Pollicita, que instruye la causa por enriquecimiento de Adorni, enviaron señales al Gobierno. No quieren citar a indagatoria al ex vocero para que explique los detalles de su Declaración Jurada mientras esté en funciones. El fiscal le abre la posibilidad al Gobierno de no llamar a Adorni en el ejercicio del cargo más importante en la administración nacional, para que la tensión institucional no se incremente.

El juez del caso Ariel Lijo, mientras tanto, coincide en la cumbre del GAFI con el ministro de Justicia Juan Mahiques en París .

Los planetas se alinean. A Karina Milei y a su hermano se les abrieron dos salidas en apariencia más elegantes para Adorni que una renuncia y que también evitarían un choque con los aliados en el Congreso y el cimbronazo en la Justicia. Por otra parte, funcionaría como un amortiguador del peso muerto de Adorni que desde hace más de 90 días arrastra la imagen del Gobierno.

La primera alternativa es que el jefe de Gabinete se pida una licencia, una opción que ya circuló como un globo de ensayo . Sería un modo de alejar el ruido sin aceptar que la oposición , la prensa y la Justicia le arrebataron a uno de sus funcionarios más relevantes. De ese modo, según el pensamiento de los funcionarios que promueven esa posibilidad, el ex vocero guardaría una vida, al menos para salvar el relato presidencial , si la Justicia lo encontrara inocente de delitos más graves que la evasión que ya reconoció en televisión.

Si eso ocurriera, en el lugar reservado para que el jefe de Gabinete firme decretos y resoluciones en el Boletín Oficial quedaría reservado Sandra Pettovello, gracias a un decreto de diciembre que pasó debajo del radar. La ministra de Capital Humano se esfuerza más en decir que no está interesada en el cargo que el canciller Pablo Quirno.

Si el ex secretario de Finanzas liberara el Palacio San Martín -adonde llegó para reemplazar a Gerardo Werthein- quedará por ver si el embajador en Washington Alejandro Oxenford tiene argumentos para convencer otra vez a Milei de que es más útil en los Estados Unidos que al frente de la cancillería.

Otra alternativa disponible que ya tomó estado público es que Adorni sea nombrado por decreto en comisión como embajador o cónsul en otro país . La embajada en Italia, siempre ambicionada por la política, está vacante. ¿ Qué diría la premier Giorgia Meloni si su principal aliado en el sur global le enviara un visitante con tan particulares cartas credenciales ? El consulado de Miami es otra opción en el abanico.

Karina Milei que en la última y convulsionada reunión de mesa política terció en favor de su protegido Adorni, cuando Patricia Bullrich le espetó que estaba dañando la línea de flotación del Presidente, sorprendió al unirse el sábado a un festejo de cumpleaños de la ex ministra de Seguridad . Acompañada por Pilar Ramírez, su delegada en la Ciudad, la secretaria general de Presidencia se sumó a la celebración con dirigentes que organizó Bullrich cerca del Congreso .

Cerca de la jefa de bloque de los senadores oficialistas sugirieron que la hermanísima se había autoinvitado. Otros interpretaron el gesto como un posible acercamiento entre las dos damas de hierro de La Libertad Avanza .

A la tarea de Diego Santilli para intentar mantener la reforma electoral con vida mediante el regreso de las colectoras , que también apaña Bullrich, el ministro del Interior sumó dificultades para que los gobernadores acompañen el operativo para blindar al jefe de Gabinete.

El socio político del jefe de bloque del PRO Cristian Ritondo hace saber otra vez que no está interesado en el cargo de Adorni. Mientras tanto recibía este martes al chaqueño Leandro Zdero ; al sanjuanino Marcelo Orrego y al fueguino, Gustavo Melella, que hasta ahora siempre fue identificado como un opositor más duro. Hace pocas semanas, el ministro había coincidido en un encuentro con el riojano Ricardo Quintela .

El Presidente le dedica pocos posteos al jefe de Gabinete, mientras la ARCA aumenta la presión sobre contribuyentes en relación de dependencia por deducciones de Ganancias presuntamente infladas.

Prefiere dedicarle tiempo a otras actividades. El 23 de junio, el día en que Diputados podría discutir una moción de censura sobre Adorni, el mandatario tiene previsto encabezar una reunión de la fundación Faro , el think tank libertario a cargo de la batalla cultural que lidera Agustín Laje con la venia de Santiago Caputo, al que la Inspección General de Justicia le requirió documentación sensible .

Además de Milei y Laje , que rompió su silencio público para sumarse a las voces que decían que le mentían al Presidente -cuando los subalternos del asesor presidencial señalaron a Martín Menem - expondrá David Friedman, el hijo del Nobel Milton Friedman , fundador de la Escuela de Chicago, además de Alberto Benegas Lynch (h).

Alejandro Ravier , el diputado pampeano que -desde la debacle de Adorni- ganó espacio como presentador de Milei en las exposiciones del Presidente sobre economía, será otro de los oradores, además del flamante director académico de la Fundación Faro Martín Krause. El segundo no es un nombre nuevo en las filas libertarias, se trata del jefe de los equipos de Educación de Milei en campaña que no pudo asumir como secretario de Educación por sus ironías sobre una hipotética e ineficiente Gestapo a manos de argentinos.

Un día después del encuentro de la Fundación oficialista, el Presidente partirá a una nueva gira a España, donde recibirá un premio, lejos de Adorni y del ruido político .

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín