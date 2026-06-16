La psicología dice que los adultos mayores extrañan más a sus seres queridos cuando viven algo importante

La psicología reveló que los adultos mayores no siempre viven la ausencia de un ser querido o la soledad de la misma forma, sino que sienten más fuerte esa nostalgia cuando atraviesan una situación especial y no tienen con quien compartirlo .

Puede ser una buena noticia, un logro personal, una celebración o hasta un pequeño momento cotidiano. Es ahí cuando la falta de compañía se vuelve más evidente, porque surge el deseo natural de compartir esa experiencia con alguien cercano.

A lo largo de los años, las personas construyen lazos que se vuelven parte de su identidad. Familiares, amigos y seres queridos suelen estar presentes en los momentos importantes, celebran los logros y acompañan en las dificultades.

Por eso, cuando una persona mayor vive algo significativo y no tiene con quién compartirlo, aparece una sensación de vacío . No se trata solo de estar físicamente solo, sino de no contar con alguien que entienda el valor emocional de ese instante.

La psicología sostiene que los recuerdos y las emociones están profundamente relacionados a las personas con quienes compartimos distintas etapas de la vida . Un cumpleaños, una comida especial, una noticia esperada o un logro personal pueden traer a la memoria a quienes estuvieron presentes en otros momentos.

Muchas veces, lo que más se extraña no es solo a la persona, sino la posibilidad de compartir una mirada, una charla o una reacción frente a algo importante.

Mantener relaciones sociales en la adultez mayor es clave para el bienestar emocional . Tener espacios para conversar, compartir actividades y sentirse escuchado ayuda a fortalecer el sentido de pertenencia.

Algunas formas de acompañar a los adultos mayores pueden ser:

Fuente: TN