Qué dice el comunicado completo: las palabras de Jesica Cirio luego de que publicaran los videos en los que se ven bolsas de dólares

Luego de la publicación de LA NACION sobre los siete videos inéditos en los que Jesica Cirio se deja ver con bolsas herméticas llenas de dólares , la conductora publicó un comunicado en el que aseguró que se produjo un “acceso de terceros” a sus archivos y lo consideró como una “vulneración de soportes” sin su previo consentimiento. Además, se defendió al acusar “manipulaciones digitales”.

En los registros fílmicos — que serían del año 2023 y habrían grabado por Cirio— se la ve la conductora dentro de un vestidor de hombre rodeada de varios fajos de dólares en los cajones y estantes. Las imágenes la comprometen a ella y a Martín Insaurralde, su su exmarido, exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, en la causa que los investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El contexto en que se tomaron aquellas imágenes fue en la habitación que poseía el exmatrimonio en el barrio privado Fincas de San Vicente , en el sur del Gran Buenos Aires.

Uno de los videos que más impacto generó fue de una cajonera, donde Cirio, con sus dedos, la recorrió de punta a punta. Mientras levantaba cada una de las remeras, se apreciaban bolsas con 10 fajos de dólares . Según se puede reconstruir viendo los videos, la cifra total de la fortuna oculta alcanza los millones de dólares.

“ Todo el cajón... hasta abajo. Tiene esa profundidad ”, se le escucha decir a la modelo al levantar cada una de las bolsas herméticas, ordenadas meticulosamente. El material fue grabado en una dependencia del cuarto que compartió el exmatrimonio en el barrio Fincas de San Vicente, ubicado en el sur bonaerense.

La residencia que compartían Insaurralde y Cirio estaba situada sobre un gigantesco lote, el cual estaba dividido en varias habitaciones, baños en planta baja, cocina, comedor diario, un gimnasio, un lavadero y dos dependencias de servicio. El dormitorio de la pareja estaba ubicado en la planta alta y ese sería el lugar donde se registraron los millones de dólares almacenados.

Al ser una casa de lujo, la planta alta también tenía sus divisiones. Por el lado de Cirio, tenía su exclusivo guardarropas; en cambio, el vestidor de Insaurralde era una suerte de pasillo extenso, donde al extremo había un espejo donde la modelo decidió tomar las imágenes.

El exfuncionario público y la vedette se casaron en diciembre de 2014 y se separaron en noviembre de 2022 . El divorcio, finalmente, se formalizó en julio de 2023 . Posterior a este hecho legal, explotó el escándalo denominado “yategate” , donde se difundieron fotos y vídeos del político en un yate de lujo en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici. La escena quedó caratulada como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En 2024, tras un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal , se confirmó la inhibición general de bienes para Insaurralde, Clerici y Cirio , en una causa donde están siendo investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero .

Tras su divorcio de Insaurralde, en 2024 Cirio se casó con Elías David Piccirillo, quien 48 horas antes de oficiar la ceremonia nupcial, le regaló una mansión a la exvedette en Nordelta. El misterio de los videos se dio a conocer tiempo después, cuando el periodista Diego Suárez mencionó que habría accedido a ese contenido porque se lo mostró Piccirillo , actualmente con arresto domiciliario, acusado de armarle una causa a un exsocio suyo.

Tras la viralización de los siete videos a los que tuvo acceso LA NACION, la modelo emitió un comunicado oficial con fecha del 20 de junio .

“Como respuesta a la nota publicada en el día de la fecha por el diario La Nación en su versión web, suscripta por el periodista Diego Cabot, es importante señalar que el acceso de terceros a mis archivos han sido el producto de maniobras ilícitas ”, indicó, en primer lugar.

Y, siguió: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado. Ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocimiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58 de esta ciudad, lo cual dio inicio a la formación de la causa CCC 36588/2025 caratulada “CIRIO, Jessica s/ extorsión” .

En su descargo, la modelo indica que hubo una “manipulación digital” de los archivos y aclaró que el expediente está judicializado, a la espera de la sentencia. “Debe remarcarse también, que las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.

“Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás, me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas. Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia ”, concluyó.

Fuente: La Nación