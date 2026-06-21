¿Emboscada en la Rosada? Adorni cito a los senadores de La Libertad Avanza, pero algunos dudan de ir

En medio de la tormenta judicial y política que enfrenta, Manuel Adorni citó para este martes en la Casa Rosada a los senadores de La Libertad Avanza . El objetivo es transparente: mostrar que tiene apoyo político justo cuando la oposición en el Congreso busca reunir el número para avanzar con su interpelación .

La convocatoria cayó pésimo en parte de la bancada libertaria. "Nos quiere encadenar y que nos hundamos con él" , interpretó un senador. Otra fuente del bloque calificó a la invitación de Adorni de " abrazo del oso", es decir ganar oxígeno pero arrastrar a su propio barro a los legisladores y manchándolos.

Por eso, algunos dudan en ir el martes de la Casa Rosada. ¿Irá, por ejemplo, Patricia Bullrich, que es la jefa del bloque de La Libertad Avanza? ¿Qué hará el cordobés Luis Juez, quien siempre busca marcar una línea cuando se trata de hechos de corrupción? ¿Y el neuquino Pablo Cervi?

Hay senadores que ya avisaron dentro de la bancada que no irían, pero no quieren que sus nombres trasciendan. ¿Presionará el Gobierno para evitar faltazos? La excusa de la cita es que Adorni quiere explicarles su versión acerca de cómo adquirió los bienes por los que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito por la Justicia Federal.

La sospecha generalizada en el bloque de LLA es que el funcionario ademas buscará sacarse fotos con los senadores. "Con los pulgares arriba y encima sonriendo", teme un integrante de la bancada.

Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, fue el que se comunicó este viernes con Patricia Bullrich para decirle que Adorni invitaba a los senadores de La Libertad Avanza a ir el próximo martes a la Casa Rosada, dijeron las fuentes consultadas.

La ex ministra de Seguridad enseguida puso en el grupo de WhatsApp que comparte con el resto de la bancada: "El jefe de Gabinete nos llama en tres tandas para dar su versión de lo sucedido" . Enseguida empezaron los mensajes cruzados, pero por afuera del grupo, entre los senadores libertarios.

En el grupo está la senadora por Neuquén Nadia Márquez, que es terminal de Karina Milei y es observada como una " comisaria política" dentro del bloque. Algunos también se muestran reservados con Joaquín Benegas Lynch, cercano a Javier Milei.

En la bancada el Adornigate genera una tensión extrema. En la última reunión del bloque la cordobesa Carmen Álvarez Rivero le preguntó a viva voz a Bullrich cómo iba a votar la interpelación al jefe de Gabinete, en caso de que la iniciativa se trate en el recinto.

"Sos una desubicada" , le contestó la jefa de la bancada, "estamos hablando de otra cosa". " Era solo para saber qué hago yo" , se excusó la senadora por Córdoba, recordaron las fuentes consultadas.

Adorni mandó decir que quiere que sea una cita de cercanía, y por eso invitó a los 21 senadores libertarios en tres tandas este martes 23. Otra duda es si los que asistan se animarán a decir lo que realmente piensan, como si ya hizo Bullrich.

Hay senadores que en conversaciones privadas contaron que en sus provincias les cuesta salir a la calle porque la gente les reclama por los escándalos de Adorni.

Pero la movida del jefe de Gabinete está en línea con la decisión de los hermanos Milei (sobre todo Javier) de que el jefe de Gabinete siga en su cargo . "Es intocable" , mandaron avisar en el Senado frente a la avanzada opositora para interpelarlo.

La decisión del Presidente y Karina Milei es que Adorni siga en su cargo al menos hasta que haya alguna resolución contraria en la Justicia Federal. En menos de un mes arranca el receso invernal del Poder Judicial.

Este sábado por la noche, Patricia Bullrich como jefa del bloque libertario firmó finalmente la nota dirigida a la Presidencia del Senado en la que pide que se cite a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para este martes a las 18. La nota será ingresada este lunes a primera hora.

Como informó Clarín , lo que se busca es modificar el criterio que se había fijado la semana pasada en otra Labor Parlamentaria para poder avanzar, en la sesión prevista para este jueves, con la interpelación de Adorni.

En la reunión de la semana pasada se estableció que la interpelación podía aprobarse con 37 votos, es decir la mayoría absoluta del Senado. Pero a posteriori se decidió cambiar la regla.

Ahora el oficialismo y sus aliados plantean que los pedidos de interpelación necesitan contar con dictamen de comisión -no lo tienen- y que para tratarlos sobre tablas en el recinto se necesitará aprobarlo con dos tercios del cuerpo, es decir 48 votos en caso de que estén todos presentes. Alegan una cuestión de seguridad jurídica y de no dejar asentado un antecedente.

Aún no hay poroteos. Pero se especula que el Gobierno logrará evitar que se junte esa mayoría especial. De ocurrir, los pedidos de interpelación quedarán atrasados en el trámite parlamentario.

El peronismo dice que la jugada del oficialismo es "bochornosa", "inconstitucional" y que se incumplirá el acuerdo de Labor Parlamentaria de la semana pasada. El bloque que conduce José Mayans ya anunció que no concurrirá a esa nueva reunión de Labor, que aún debe ser convocada por la Presidencia de la Cámara alta, a cargo de Victoria Villarruel.

Fuente: Clarín