Por qué muchas personas comen primero lo que menos les gusta y dejan lo mejor para el final, según la psicología

Al momento de comer, muchas personas tienen una costumbre muy curiosa: comienzan por aquello del plato que les gusta menos y se guardan para el final aquello que les resulta más sabroso . Aunque puede parecer un gesto menor, la psicología revela por qué este comportamiento es tan común entre la gente.

Este hábito se vincula con la gratificación diferida . Esto hace referencia a la capacidad de postergar una recompensa para disfrutarla más adelante. En este contexto, la persona evita comer primero lo que disfruta más para terminar la comida con una sensación mucho más placentera.

De acuerdo con la psicología, dejar lo más rico para el final es una manera de aumentar la expectativa . La persona sabe que aún tiene una recompensa esperándola, por lo que puede disfrutar más lo que come previamente.

Como si fuera poco, este comportamiento puede relacionarse con la necesidad de terminar las experiencias de forma positiva . Si se cierra con el alimento favorito, se asocia la comida a una sensación agradable, por más que al principio haya habido partes menos disfrutables.

A veces, esta conducta también refleja una manera ordenada de tomar decisiones . Si se resuelve primero lo menos deseado y luego se pasa a la parte más placentera, es como si la comida tuviera una lógica interna de premio.

Ese hábito tiende a aparecer en la infancia , momento en el que muchas personas aprenden a comer primero las verduras o la ensalada para terminar el plato disfrutando su parte favorita o un postre.

A medida que pasa el tiempo, esta dinámica puede transformarse en una costumbre automática . Lejos de implicar algo profundo, puede ser simplemente una forma cotidiana de organizar el placer y la recompensa.

Entre las razones más frecuentes aparecen:

En principio, este hábito no se trata de un comportamiento negativo . Por el contrario, puede ser una estrategia sencilla para disfrutar más una comida y tener cierta sensación de control sobre la experiencia.

Sin embargo, su significado depende del contexto. Siempre y cuando se viva de manera natural, no representa un problema. En cambio, si está asociado a rigidez, culpa o ansiedad frente a la comida, es necesario prestarle más atención.

Así, comer primero lo que menos gusta y dejar lo mejor para el final está lejos de ser solo una manía: puede ser una manera de postergar la recompensa , aumentar la expectativa y terminar las comidas de forma más satisfactoria.

Fuente: TN