Por qué arranca el invierno, pero aún no llegan las temperaturas más bajas

El invierno comenzó oficialmente este domingo 21 de junio con el solsticio que marca el inicio de la estación en el hemisferio sur. Sin embargo, según explicaron especialistas, el día con menos horas de luz del año no coincide necesariamente con las jornadas más frías . Por el contrario, las temperaturas mínimas más extremas suelen registrarse varias semanas después, generalmente entre julio y agosto .

Aunque el Sol alcanza en esta fecha su menor altura sobre el horizonte y la cantidad de energía solar recibida es la más baja del año, la atmósfera no responde de manera inmediata a ese cambio . La temperatura que se percibe cada día depende no solo de la radiación solar que ingresa en ese momento, sino también del calor que permanece almacenado en la superficie terrestre, los cuerpos de agua y la propia atmósfera.

Por eso, pese al inicio formal del invierno, todavía no se espera que el país atraviese los valores más bajos de la temporada . De hecho, los pronósticos para la próxima semana muestran condiciones frías, pero lejos de los registros extremos que suelen acompañar las irrupciones de aire polar más intensas.

Según Meteored , este fenómeno se denomina “demora estacional” , un retraso natural entre el momento en que se registra la menor radiación solar y aquel en el que las temperaturas alcanzan sus valores mínimos.

Durante la primavera y el verano, el planeta acumula grandes cantidades de calor que luego libera lentamente a medida que avanzan el otoño y el invierno.

El enfriamiento, por lo tanto, es gradual y acumulativo. Aunque los días sean más cortos y el ingreso de energía solar disminuya, el sistema climático continúa liberando parte del calor almacenado durante los meses anteriores, lo que retrasa la llegada del período más frío del año.

Tras un fin de semana frío pero estable, la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del área metropolitana mantendrán condiciones típicamente invernales durante los próximos días , con temperaturas máximas que oscilarán entre los 11°C y los 15°C y mínimas de entre 6°C y 8°C, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este domingo se espera una jornada con nubosidad variable, mínima de 7°C y máxima de 15°C . El lunes continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y registros similares, mientras que el martes las marcas térmicas volverán a ubicarse entre los 6°C y los 14°C .

Hacia la segunda mitad de la semana persistirá el ambiente frío. El miércoles la máxima rondará los 13°C y el jueves apenas alcanzaría los 11°C. No se prevén lluvias significativas durante el período y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá prácticamente nula , lo que favorecerá jornadas secas, aunque con mañanas y noches cada vez más frías.

Fuente: La Nación