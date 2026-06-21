Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 21 de junio

Este domingo 21 de junio no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana .

En la última jornada hábil, el dólar oficial , en las pizarras del Banco Nación , cotizó a $1430 para la compra y $1480 para la venta .

En tanto, el dólar blue , que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1435,60 para la compra y $1480 para la venta.

El valor de los dólares financieros , categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor :

A partir de la salida del cepo cambiario , los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking . En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

La inflación volvió a registrar una desaceleración por segundo mes consecutivo desde el pico de marzo y tras diez meses previos difíciles para los precios, y marcó 2,1% en mayo. Fue una variación mejor a la esperada por el mercado, pese a que aún no logró perforar el piso de 2% mensual.

La suba de los precios acumuló un 14,7% en cinco meses. La inflación interanual se aceleró: pasó del 32,4% al 33,2% (hay que tener en cuenta que en mayo de 2025 el IPC había sido 1,5%) . La inflación núcleo rompió el piso de 2%, y registró un 1,9% , cuatro décimas menos que en abril (2,3%).

Fuente: La Nación