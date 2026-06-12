Por la intensa niebla, hay demoras en el aeropuerto de Ezeiza y vuelos desviados a Córdoba y Asunción

La intensa niebla de este viernes por la mañana provocó demoras en el aeropuerto de Ezeiza y una serie de vuelos tuvieron que ser desviados hacia Córdoba y Asunción.

Al menos 18 servicios están demorados. Los mismos tienen como destino Punta Cana (República Dominicana), Bariloche, Mendoza, Iguazú y Santiago del Estero.

Según informaron desde el aeropuerto de Ezeiza, los vuelos de Copa CM346; Air Europa UX41; ITA AZ680; American Airlines AA931; e Iberia IB103 debieron desviarse rumbo a la terminal aérea internacional de Córdoba.

Mientras que el servicio de Lufthansa LH510 tomó rumbo a la estación aérea de Asunción del Paraguay.

Otro de los vuelos desviados es el 907 de American Airlines proveniente de Miami , que fue redirigido a Ezeiza , mientras que el 2601 de Level que llega desde Barcelona se encuentra sobrevolando el Río de la Plata.

A la vez, cuatro vuelos de Flybondi fueron cancelados y uno de Delta , procedente de Atlanta que no pudo partir anoche desde Estados Unidos debido a condiciones meteorológicas en el aeropuerto de origen.

Las fuentes indicaron que, según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional , la niebla comenzaría a disiparse antes del mediodía, con lo cual a partir de esa hora empezarían a normalizarse las operaciones.

Ezeiza se mantuvo en todo momento operativo, pero las demoras y desvíos se registran debido a que, a veces, las aeronaves que deben aterrizar no cuentan con la certificación para hacerlo en las condiciones reinantes, o los pilotos no se encuentran certificados para operar en estos casos.

Mientras tanto, el Aeroparque Jorge Newbery opera con normalidad y solamente se registran unas seis demoras, no significativas.

Fuente: TN