Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

Un juez federal reclama cobrar por una silla vacía. El camarista de Mar del Plata Alejandro Tazza inició una causa judicial para que le paguen lo que considera una "sobrecarga de tareas generada" por una vacante que hay en su tribunal. El pedido es de 138 millones de pesos. El Consejo de la Magistratura de la Nación rechazó el planteo pero un magistrado le dio la razón y ordenó que le paguen lo que reclama.

El caso generó polémica en tribunales sobre cómo se deben tomar las suplencias que hacen los jueces ante la cantidad de vacantes que hay que en el Poder Judicial que llegaron al casi 40 por ciento y que desde hace un mes comenzaron a ser cubiertas por el gobierno de Javier Milei .

La historia ocurre en la Cámara Federal de Mar del Plata. Ese tribunal tiene dos jueces. Son Tazza -que está desde 1993- y Eduardo Jiménez . El tercer integrante era Jorge Ferro , quien renunció en 2018 acusado de darle protección a prostíbulos. Desde entonces la Cámara tiene solo dos magistrados.

Un tribunal puede funcionar con dos miembros. Para sacar resoluciones tienen que estar de acuerdo y en caso de disidencia se convoca a un tercer integrante para que desempate. Pero en ese tribunal resolvieron que entre Tazza y Jiménez ocupaban el lugar de Ferro.

Entendieron que los avalaba la ley de subrogancias y desde 2018 cobraron por ese lugar. Lo hicieron con el aval del Consejo de la Magistratura -el órgano encargado de la administración del Poder Judicial- que aprobó esos pagos y de otros magistrados para ese tipo de subrogancias. Pero en 2021, el organismo cambió el criterio y rechazó las liquidaciones que Tazza pidió que le paguen: son 16 meses que llegan hasta mediados de 2024. Según el cálculo de la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo se le tendría que pagar 138.697.670,57 de pesos.

En octubre del año pasado, el plenario del Consejo rechazó por mayoría los pedidos de Tazza para cobrar las subrogancias de febrero de 2022 y de agosto del mismo año. El monto de esos dos meses son de casi 10 millones de pesos. El resto del dinero que pretende el juez es por períodos que todavía no se resolvieron.

El criterio del Consejo es que una subrogancia "únicamente puede realizarse con un magistrado o conjuez que no forme parte del Tribunal que se pretende completar". El organismo consideró que de lo contrario se paga dos veces por una misma función y que no hay una sobrecarga de trabajo porque Tazza analiza y resuelve la misma causa que está en la vocalía vacía. Y agregó que esa es la obligación del trabajo de los jueces.

Tazza inició una causa judicial en la que objetó que el Consejo haya cambiado el criterio. El juez federal sostuvo que la ausencia de un tercer integrante de la Cámara le genera un "recargo de tareas" y "en exceso de las propias" funciones que deben ser pagadas.

Explicó que la ley de subrogancias establece que ante la ausencia de un integrante se debe cubrir con otro juez del mismo tribunal y que eso es lo que se hizo. Pero el Consejo sostuvo que debe ser el integrante de otra sala del mismo tribunal. En Mar del Plata la Cámara tiene una sola sala.

"El verdadero enriquecido ha sido el Estado, que ha ahorrado indebidamente un salario completo durante más de 7 años al no cubrir la vacante , y ahora ni siquiera abonando la remuneración correspondiente que la norma expresamente determina al magistrado que desempeñó simultáneamente funciones en un cargo de igual jerarquía", sostuvo el juez en su presentación

El reclamo de Tazza fue aceptado. El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico le ordenó al Consejo que le pague los dos meses de 2022 que había rechazado.

"El magistrado no pretende ´un pago extra´ -conforme lo sostiene la demandada- de manera antojadiza y arbitraria, sino que la pretensión se encuentra íntimamente relacionada con la sobrecarga de trabajo que implica tener a su cargo dos vocalías en lugar de una; situación agravada por el hecho de que la vocalía en cuestión se encuentra vacante desde hace ocho años", sostuvo Lavié Pico.

Y agregó: "el magistrado realizó tareas y asumió responsabilidades adicionales a otro cargo semejante, por lo que resulta justo y necesario el reconocimiento de una compensación -que se encuentra prevista por la norma- ante el incremento en el cúmulo de tareas que tiene a su cargo".

En otro tramo de su fallo, al que accedió Clarín , Lavié Pico rechazó el argumento del Consejo de que sería pagar dos veces por una misma función: "Dicho argumento aparece, en principio injusto y poco razonable en tanto – aplicando la lógica en sentido contrario- podría válidamente sostenerse que no resultaría concebible pagar una única prestación por una tarea que debería ser realizada por dos magistrados en lugar de uno".

La resolución también resalta que el mismo reclamo le fue pagado al juez de 2018 a 2021 y que el sueldo tiene carácter alimentario. El fallo es de primera instancia y el Consejo lo apelará para que sea revisado por la Cámara en lo contencioso administrativo federal. Y el caso puede llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín